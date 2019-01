La dedica di Renato Zero a Napoli | esce il video di Nanà di Sal Da Vinci | “Spero di

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: La dedica di @renatozer0 a Napoli, esce il video di #Nanà di #SalDaVinci: 'Spero di rispettare i tuoi connotati' https://… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: La dedica di @renatozer0 a Napoli, esce il video di #Nanà di #SalDaVinci: 'Spero di rispettare i tuoi connotati' https://… - OptiMagazine : La dedica di @renatozer0 a Napoli, esce il video di #Nanà di #SalDaVinci: 'Spero di rispettare i tuoi connotati'… - steefano33 : Renato Zero dedica una canzone a Napoli. VIDEO -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Arriva ladi, attraverso il branoche ha donato alla voce di Sal Da. Il brano era già stato escluso dal Festival di Sanremo, ragion per cui il cantautore romano aveva ritenuto di doversi togliere qualche sassolino dalla scarpa e manifestare il suo dissenso in merito alla vicenda. Il brano è ora patrimonio di tutti i fan, con la firma die di Sal Dacon Adriano Pennino per le musiche.è cantata dallo stesso Sal Dacon Andrea Sannino e Franco Ricciardi. I tre artisti si sono esibiti nel corso dell'ultima puntata di Domenica In del 7 gennaio. Queste le parole diper il nuovo brano che ha finalmente visto la luce a distanza di qualche anno dall'esclusione dal Festival di Sanremo.", che si fa corteggiare, Desiderare e amare. Con la sua infallibile filosofia di un vivere, che tiene ...