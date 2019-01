La Corte Costituzionale alla prova del ricorso del Pd sulla manovra

Decreto sicurezza. La Regione Umbria ricorre alla Corte costituzionale : La Regione Umbria si schiera contro Matteo Salvini. Perugia ricorre alla Corte costituzionale contro il Decreto sicurezza. Secondo l’assessore Antonio Bartolini

Dl sicurezza - oggi il via al ricorso della Toscana alla Corte Costituzionale : 'L'assistenza sanitaria compete alle Regioni' avverte il governatore Rossi. Anche Umbria e Puglia sono pronte a muoversi -

L’orientamento della Corte Costituzionale sulla legittimità del concorso riservato : I diplomati magistrali in procinto di affrontare il concorso riservato si chiedono quali conseguenze possa avere il ricorso che i controinteressati stanno per avviare. Dopo le furiose polemiche che lo hanno contraddistinto, i docenti della scuola primaria e dell’infanzia si mobilitano per difenderlo da un’azione in sede amministrativa amministrativa volta a dichiararlo inCostituzionale per la presunta mancanza del criterio selettivo. ...

Decreto Sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Dl Sicurezza - pronto il ricorso della Toscana alla Corte Costituzionale : "La delibera sarà approvata lunedì", annuncia il governatore Rossi confermando pieno sostegno alla protesta dei sindaci che "fanno bene a ribellarsi ad una legge disumana"

Decreto Sicurezza - la Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale Le tensioni fra Salvini e Conte-Di Maio : Il governatore Enrico Rossi annuncia che lunedì la sua Giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell’Interno Salvini

Signor no! Dai sindaci alla Corte Costituzionale : prende forma le protesta anti-governo : Dai sindaci al Parlamento in nome dei diritti costituzionali: dritto fino alla Consulta. In questi primissimi giorni del nuovo anno, prende forma una sorta di reazione alle politiche del governo gialloverde. In maniera variegata, magari un po' disordinata ma qualcosa si sta muovendo pian piano nel tessuto sociale e politico soprattutto di area centrosinistra ma non solo. E come spesso è accaduto negli ultimi anni (si ricordino i ricorsi ...

Manovra - Pd presenta ricorso : la Corte Costituzionale lo esamina il 9 gennaio : Il presidente della Consulta Giorgio Lattanzi ha disposto, con decreto, la trattazione sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nella camera di consiglio del 9 gennaio. Il conflitto sollevato dal Pd riguarda l'iter di approvazione della legge di bilancio. Il ricorso è stato presentato dal capogruppo del Partito democratico al Senato Andrea Marcucci e da altri 36 senatori del Pd. .Continua a leggere

