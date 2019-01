Blastingnews

: La confessione di Elena Sofia Ricci: ‘A 12 anni ho subito abusi da un amico di famiglia’ - vincecamaggio : La confessione di Elena Sofia Ricci: ‘A 12 anni ho subito abusi da un amico di famiglia’ - tpi : La confessione choc di Elena Sofia Ricci: 'A 12 anni sono stata violentata' - dangelo_fran : #ElenaSofiaRicci si confessa a #Libero: 'Chi ha abusato di me quando avevo 12 anni' -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Ha atteso la morte della madre per togliersi di dosso quel peso che si teneva dentro da tantie che le ha condizionato la vita., attrice di successo, ha raccontato al quotidiano Libero l’esperienza traumatica vissuta quando era solamente una bambina: una violenza, per di più da parte di undi famiglia. “Ora che mia mamma non c’è più posso parlare liberamente – ha spiegato l’interprete 56enne nell’intervista – hodegliquando avevo 12”. Il silenzio si spiega con il fatto che fu proprio la madre a spingerla inconsapevolmente tra le braccia dell’aggressore, mandandola in vacanza con quell’uomo. L’attrice ha spiegato di non essere ancora completamente venuta fuori dai traumi che risalgono a quell’episodio e le hanno lasciato un segno indelebile.L’aggressore è stato arrestato, perché denunciato da altre vittime L’attrice di “Loro”, che ...