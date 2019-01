La Compagnia del Cigno prima puntata: trama e anticipazioni 7 gennaio

cubemagazine

: In attesa delle prime due puntate de #LaCompagniaDelCigno lunedì #7gennaio e martedì #8gennaio su #Rai1, guarda il… - RaiUno : In attesa delle prime due puntate de #LaCompagniaDelCigno lunedì #7gennaio e martedì #8gennaio su #Rai1, guarda il… - vitocrimi : A Brescia #GiocattoliinMovimento l’iniziativa che insegna ai bambini l’importanza del riuso. Ci trovi in via S. Fa… - mikasounds : Qui vi racconto un po' di #SoundOfAnOrchestra...la mia nuova canzone per la #CompagniaDelCigno del mio amico… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) LADEL. Con le puntate inedite dellastagione, arriva su Rai 1 la fiction diretta da Ivan Cotroneo. Di seguitodel primo appuntamento lunedì 72019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGLadelLadel– episodio 1 L’arrivo di Matteo. È l’alba quando Matteo parte da Amatrice per raggiungere Milano. Con le note di Rossini nelle orecchie e il sogno di una nuova vita nel cuore, Matteo, si sta trasferendo da suo zio, Daniele, per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. È qui che studiano anche Domenico, Sofia, Roberto detto Robbo, Rosario, Sara, Barbara. Matteo suona il violino, è un ragazzo fragile e dotato, il terremoto che ha distrutto la sua città lo ha profondamente ...