La Cina di Lippi vince grazie al portiere avversario

Coppa d'Asia - Lippi - il debutto è ok : un clamoroso autogol lancia la Cina : Buona la prima per Marcello Lippi, che debutta con una vittoria nella prima giornata del girone C della Coppa d'Asia. Nello stadio di Al Ain la nazionale cinese ha infatti battuto per 2-1 il ...

Coppa D’Asia - esordio ok per la Cina di mister Lippi : Marcello Lippi ha esordito in Coppa D’Asia con una vittoria, la sua Cina ha sconfitto 2-1 il Kirghizistan esordio vincente per il ct Marcello Lippi alla Coppa D’Asia in corso di svolgimento negli Emirati Arabi. La sua Cina ha sconfitto 2-1 il Kirghizistan in un match del gruppo C disputato allo Sheikh Khalifa International Stadium. Al vantaggio iniziale di Israilov al 42′ i cinesi hanno risposto nella ripresa con ...

Cina - Lippi lascia a febbraio : per il successore - già individuato - stipendio da record : L’ex ct azzurro Marcello Lippi ha già comunicato alla Federcalcio cinese di voler lasciare la panchina della Nazionale subito dopo l’Asian Nations Cup, che si terrà dal 5 gennaio all’1 febbraio. Stando a quando riportato da alcuni media sudamericani, in particolare dal quotidiano cileno La Cuarta, sarà Jorge Sampaoli il successore di Marcello Lippi sulla panchina della Cina. Il procuratore dell’ex allenatore del ...

Cina - Lippi libero da vincoli contrattuali dopo la Coppa d’Asia : non rinnoverà : Marcello Lippi non prolungherà il suo contratto con la nazionale cinese dopo la Coppa delle nazioni asiatiche, che si disputerà a gennaio negli Emirati Arabi Uniti. Il 70enne tecnico viareggino, intervistato dall’emittente CGTN, a margine della cerimonia del ‘Golden Foot’ a Monaco, ha dichiarato di voler tornare vicino alla sua famiglia in Italia dopo aver trascorso sei anni all’estero. Lippi è approdato sulla ...