Klonona: Cancellato il film ma ci sono ancora speranze per un terzo capitolo

gamerbrain

(Di lunedì 7 gennaio 2019)trascorsi diversi anni dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Klonoa. Recentemente un team era al lavoro sull’adattamento cinematografico della saga, purtroppo però ildi Klonoa non vedrà la luce.Klonoa: Addio alma cisperanza per un nuovo gioco? Il creatore del Manga “Hiroshi Ariga” ha dichiarato su Twitter:Devo condividere con voi un aggiornamento che non vi farà piacere. Ild’animazione di Klonoa è stato. Vorrei porgere le mie più profonde scuse a tutti i fan del personaggio che lo aspettavano con trepidazione.Nonostante il materiale sia buono e tutte le parti coinvolte fanno del proprio meglio, a volte i progetti non vanno come ci si aspetta, per tanto bisogna prendere decisioni difficili come la cancellazione di un progetto.E’ difficile ...