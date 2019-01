Juventus | rientro anticipato per alcuni giocatori di Allegri Bonucci | ironia social | ' Ho

Fiorentina-Juventus - probabili formazioni : Pezzella al rientro - Cuadrado dal 1' minuto : Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, né per i tifosi della Vecchia Signora né tanto meno per quelli della Viola. Un derby sotto mentite spoglie. Ne sono convinti i due tecnici che nelle rispettive conferenze sottolineano quanto il match sia sentito. “Firenze può essere una trappola per la Juventus? Più che una […] L'articolo Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Pezzella al rientro, Cuadrado dal 1′ ...

Federico Bernardeschi quasi sicuramente sarà tra i convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta della Juventus, sabato, a Firenze. L'attaccante carrarese, reduce da un