Juventus | Mbappè verso i bianconeri | il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col

Calciomercato Juventus - i bianconeri sognano il super colpo Mbappé (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus che sta cercando di acquistare un centrocampista di spessore in questa finestra invernale. Il nome piu' caldo è quello di Aaron Ramsey, centrocampista gallese dell'Arsenal che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri per la sua duttilità. Il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio, dal momento che la Juventus avrebbe trovato con lui un accordo per un contratto da sei milioni e ...

Mbappè-Juventus - ecco perchè i bianconeri possono crederci davvero! : MBAPPè JUVENTUS- Fabio Paratici non usa giri di parole e nelle scorse ore ha ufficialmente espresso il suo punto di vista sull’accostamento Mbappè-Juve. Il direttore sportivo ha definito la questione una semplice “ipotesi fantasiosa”. Parole di circostanze, dettate dal momento. E’ chiaro che l’affare, ora come ora, resta solamente un’affascinante suggestione, ma la sensazione è […] L'articolo ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : l’Inter torna su Modric! Juventus scatenata : Mbappé e Trincao! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...

Juventus - il sogno Mbappè fa volare i bianconeri in Borsa : L'avvio d'anno in Borsa , per la Juve, è da urlo: +10,17% totale. Spettacolare exploit nella prima seduta del 2019 grazie all'assist involontario di Kylian Mbappè. Le voci di un presunto ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie - Paratici allontana Mbappè : 'ipotesi fantasiosa' : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi di Mbappè in bianconero: 'ipotesi fantasiosa'.

Juventus - Paratici : "Seguiamo Ramsey. Mbappé? Ipotesi fantasiosa" : Il direttore sportivo bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Allegri? Credo che sia il miglior allenatore possibile per noi"

Juventus-Mbappè - Paratici allo scoperto : “Ecco la verità” : JUVENTUS MBAPPè- Come riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani in maniera concreta su Mbappè. L’attaccante del PSG potrebbe rappresentare il secondo grande colpo di mercato in vista della prossima estate dopo l’affare di luglio targato Cristiano Ronaldo. Il club francese valuta il giocatore circa 200 […] L'articolo ...

Juventus - il sogno Mbappè e il boom in Borsa : Inizio 2019 scoppiettante per i tifosi bianconeri. Le ipotesi di calciomercato fanno volare il titolo. Il direttore sportivo Fabio Paratici frena, ma non smentisce seccamente: "Ipotesi molto ...

Juventus - Paratici allo scoperto sul mercato dei bianconeri : indicazioni su Ramsey - Kean e Mbappé : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a creare. Quindi lo siamo ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Ramsey ci piace molto - Mbappé? Fantasie. Nel 2019 vorrei la Champions' : Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto anche a livello di mentalità? "Se nella tua squadra hai il miglior calciatore del mondo, logicamente la consapevolezza di tutti aumenta. Però partivamo da una base ...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...