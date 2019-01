Juventus | Bonucci è già alla Continassa | ' Ho sbagliato giorno?'

Juventus - vacanze terminate : Bonucci e Cristiano Ronaldo già al lavoro : Sono praticamente terminate le vacanze dei giocatori della Juve che alla spicciolata stanno rientrando a Torino. Domani, infatti, i bianconeri torneranno alla Continassa per preparare la partita contro il Bologna. Molti giocatori della Juventus però non sono stati completamente a riposo nemmeno in vacanza visto la maggior parte dei calciatori juventini ha lavorato anche durante le ferie. C'è addirittura chi è rientrato a Torino con largo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e alcuni bianconeri si rilassano a Dubai - Bonucci a Courmayeur : Subito dopo la partita contro la Sampdoria, i giocatori della Juve hanno lasciato Torino per andare in vacanza. I bianconeri hanno scelto località molto differenti tra loro, c'è chi ha scelto il mare e chi invece la montagna. Un nutrito gruppo di calciatori della Juventus è volato a Dubai, si tratta di Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Joao Cancelo e Blaise Matuidi. Anche altri due juventini hanno scelto il sole e il mare e sono ...

Juventus - dubbi in difesa e a centrocampo : Allegri lascia a riposo Bonucci : Dopo il pareggio di Bergamo, la Juventus vuole tornare alla vittoria nel match di domani contro la Samp. Gli eventuali tre punti nella diciannovesima giornata consentirebbero ad Allegri e ai suoi calciatori di chiudere il girone di andata con ben 53 punti che in media equivarrebbero ad oltre 100 punti a fine stagione. Il tecnico ha dichiarato che l’affermazione della sua squadra consentirebbe di staccare con maggiore tranquillità in ...

Juventus - la probabile formazione contro la Samp : riposa Bonucci e torna Cristiano Ronaldo : Per la Juve, oggi, è già vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria. I bianconeri, stamani, sono scesi in campo alla Continassa per limare gli ultimi dettagli tattici, anche perché domani la partita è alle 12:30 e perciò Massimiliano Allegri non potrà far svolgere nessuna rifinitura ai suoi ragazzi. La Juventus, per la partita contro la Sampdoria, schiererà alcune novità a partire dal centrocampo dove tornerà Miralem Pjanic e in ...

Juventus-Bonucci - è scoppiata la pace : la mossa del club - : Tra Leonardo Bonucci e il mondo Juve sembra essere finalmente scoppiata la pace. Dopo l'addio improvviso due estati fa, il trasferimento al Milan tra le polemiche, e il controverso ritorno in ...

La maglia di Bonucci nel Museo della Juventus/ Video - pace fatta coi tifosi e quella gara col Palermo : La maglia 19 di Leonardo Bonucci è stata esposta nel Museo della Juventus a dir la verità con un po' di ritardo ma con in mezzo tante cose da raccontare.

Juventus - Bonucci : “Orgoglioso di far parte di questa storia in bianconero” : La maglia di Leonardo Bonucci, quella della stagione 2016-2017 con cui ha raggiunto le 300 presenze in campo con i bianconeri, da oggi è entrata ufficialmente allo Juventus Museum. Un traguardo che il difensore ha voluto celebrare oggi su Instagram. LEGGI ANCHE: Atalanta-Juventus streaming live, ecco dove e come vedere il match Juventus, Bonucci: “Mi […] L'articolo Juventus, Bonucci: “Orgoglioso di far parte di questa storia in ...

Bonucci consegna la maglia allo Juventus Museum : TORINO - La maglia numero 19 di Leonardo Bonucci , quella con cui nella stagione 2016-2017 ha tagliato il traguardo delle 300 presenze, entra a far parte dello Juventus Museum . Il difensore, che nel ...

La maglia di Bonucci allo Juventus Museum : TORINO - La maglia numero 19 di Leonardo Bonucci , quella con cui nella stagione 2016-2017 ha tagliato il traguardo delle 300 presenze, entra a far parte dello Juventus Museum . Il difensore, che nel ...

Juventus - la maglia di Bonucci al museo del club : 'Altre battaglie da vincere insieme' : Sempre più parte dell'universo della Juventus. Leonardo Bonucci, giunto alla sua ottava stagione in bianconero, ha consegnato la maglia con cui ha raggiunto le 300 presenze con la Juve al museo del ...

Juventus - Bonucci : 'Mercoledì ci aspetta un'altra grande partita - da vincere' : La Juve ieri sera ha ottenuto un'altra importante vittoria e si è laureata campione d'inverno. Per i bianconeri, però, non c'è sosta perché tra tre giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Infatti, questa mattina, la Juventus si è subito messa in campo per allenarsi in vista del match contro i nerazzurri. I giocatori juventini, dunque, sono già proiettati alla prossima partita, come ha scritto Leonardo Bonucci sui suoi social ieri sera dopo la ...

Juventus - Bonucci tra le certezze di Allegri : il minutaggio dei difensori bianconeri : La difesa alla base dei successi bianconeri di questi ultimi anni. Il reparto difensivo infatti è uno dei punti di forza della squadra di Max Allegri, che fino a questo momento in campionato ha ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi vincono alla Play. E Mandzukic salta l'ostacolo... : È quello che è accaduto durante un evento della EA Sport , nell'ambito del FIFAWorldTour, a Bonucci , Bernardeschi , Cancelo e Szczesny . I quattro si sono dati battaglia a Fifa 19 , la classica ...

Juventus - Bonucci : 'I social devono educare. Gli haters? Si sfogano così perché gli manca qualcosa nella vita' : Bonucci ha, poi, definito qual è uno dei suoi obiettivi quando si affaccia sul mondo digitale: "Io credo che i social hanno anche un ruolo nell'educazione e, quindi, cerco di divulgare sempre ...