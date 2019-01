Jova Beach Party | la tappa laziale sarà a Cerveteri al Lido degli Estensi | come comprare

Il Jova Beach Party farà tappa in Basilicata il 13 agosto 2019 a Policoro : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca MINISTRO COSTA NOMINA IL GENERALE ALFONSO DI PALMA COMMISSARIO DEL PARCO APPENNINO LUCANO 2 giorni ...

JOVANOTTI - A LADISPOLI NIENTE Jova Beach PARTY/ Ultime notizie - il concerto bloccato dai fratini : Lorenzo JOVANOTTI salterà il concerto a LADISPOLI, il JOVA BEACH PARTY perde una data. Il cantautore ha pubblicato su Instagram il comunicato di Trident

A rischio la data di Ladispoli di Jova Beach Party - interviene l’artista : “Presto avremo novità” : La data di Ladispoli di Jova Beach Party sembra essere ancora a rischio. Il problema centrale è ancora quello legato all'ambiente, quello che ha comportato lo spostamento della data di Fermo per non interferire con il periodo di nidificazione del fratino che in quei territori trova dimora. Il raggiungimento dell'obiettivo per Ladispoli si fa sempre più tortuoso, anche se non ci sono ancora delle notizie ufficiali in merito alla sorte della ...

Jova Beach Party : a rischio la tappa di Ladispoli del 16 luglio : Senza dubbio il Jova Beach Party , il tour estivo di Jovanotti , all'anagrafe Lorenzo Cherubini, che si terrà esclusivamente sulle spiagge italiane, si candida a essere uno degli eventi più importanti ...

Jovanotti pubblica il primo bollettino del Jova Beach Party e annuncia un progetto per celebrare matrimoni : Jovanotti pubblica il primo bollettino del Jova Beach Party per dichiarare che non ci saranno nuove date dopo i sold out dei primi concerti annunciati. L'artista ha infatti annunciato che la data di Albenga è già sold out, per cui non ci saranno altre date in aggiunta a quella già in calendario per i noti problemi logistici e di organizzazione delle tappe della tournée speciale nelle spiagge. Nei progetti di Jovanotti c'è anche una Jova ...

Jova Beach Tour : il fratino chiama - Lorenzo Jovanotti risponde : Lorenzo Jovanotti ha appena lanciato il Jova Beach Party: il suo nuovo Tour estivo che toccherà 12 spiagge italiane. Da Lignano Sabbiadoro a Praia a Mare, da Rimini a Olbia. Sono tutte spiagge incantevoli che Jovanotti promette di lasciare «meglio di come sono state trovate». Del resto il suo impegno sociale per salvaguardare la natura è noto. Ma alcuni dei lidi toccati dal Tour sono la casa del fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo ...

Al via le prevendite dei biglietti per Jova Beach Party - il mega tour nelle spiagge dove si celebreranno matrimoni : Le prevendite dei biglietti per Jova Beach Party sono ufficialmente partite in tutte le piattaforme digitali, ma sono ancora tanti gli interrogativi intorno al progetto monumentale voluto da Lorenzo Cherubini e che partirà nella giornata del 6 luglio da Lignano Sabbiadoro. Si tratterà di una città itinerante che garantirà una giornata intera di musica al costo di 52 € per posto unico, con bambini fino agli 8 anni che possono entrare ...

Jovanotti lancia il "Beach Tour 2019" : 15 eventi da dj sulle spiagge : Una grande festa sulla spiaggia, con tutto quello che si può fare in riva al mare di giorno e notte, divertirsi, ballare, cantare, flirtare, nuovi incontri. Persino sposarsi e con un officiante d'eccezione, Lorenzo Cherubini, Jovanotti. È sua l'idea per la prossima estate. Invece di un Tour in stadi o palazzetti dello sport, un villaggio itinerante da allestire sulle spiagge italiane. Non solo uno spettacolo, ma un format ...

Jovanotti - il tour estivo 2019 sarà un grande beach party : “Festa in 15 spiagge italiane - vi porto nell'ombelico del mondo” : Jovanotti quest’estate va al mare, ma non in vacanza. Lorenzo Cherubini ha svelato a Milano, e in diretta Facebook ovunque, il suo “Jova beach party“, una festa itinerante che toccherà 15 spiagge italiane (ma con un finale in montagna). Giornate intere, dalla mattina a tarda notte, di musica e non solo, di fronte al mare. Una celebrazione dell’estate (“la vera grande invenzione degli italiani”, secondo Cherubini) e un ...

Biglietti Jovanotti Jova Beach Party 2019 : date concerti - prezzi - info : Lorenzo Jovanotti Cherubini ha annunciato le date del suo Jova Beach Party 2019, una nuova formula di concerti nelle maggiori spiagge italiane la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Jova Beach Party 2019: i nuovi concerti di Jovanotti Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto. Il Jova Beach Party 2019 è una città temporanea, un villaggio sulla ...

Jovanotti on the beach : «Un tour sulle spiagge italiane» : MILANO - Dice che in qualche modo 'è la cosa più bella che abbia mai fatto'. Anzi, per dirla nel suo stile, da eterno ragazzo appassionato di emozioni: 'Sarà un modo unico per ricordare due altri ...

Jovanotti - tempo di Beach Party - 15 feste da dj sulle spiagge 'Porterò i miei ospiti preferiti' : Avete presente le gite al mare da ragazzi? Si va in spiaggia col cestino da picnic o la carne alla brace, ci si tuffa, si prende il sole, si chiacchiera, magari si pesca del pesce da fare alla brace ...