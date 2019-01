Iss | Silvio Brusaferro nominato commissario dal ministero della Salute dopo le dimissioni

Silvio Brusaferro nominato commIssario dell'Istituto Superiore di Sanità : Un paladino dei vaccini a capo dell'Istituto Superiore di Sanità. È la scelta, inaspettata, del governo gialloverde, che ha nominato Silvio Brusaferro commissario dell'Iss. Lo comunica il Ministero della Salute in una nota. Il neocommissario dell'Iss è ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e Direttore del Dipartimento Area Medica dell'Università degli Studi di Udine. Nato a Udine l'8 aprile 1960, è anche ...

Sanità - Silvio Brusaferro nominato commIssario dell'Istituto Superiore di Sanità : Perché l'ho fatto? Perché a seguito dello scioglimento del Css da più parti, in primis dalle dichiarazioni della ex presidente Siliquini, si chiedeva di agire separando la politica dalla scienza. ...

Silvio Berlusconi - voce bomba su Maria Rosaria Rossi : gesto estremo della fedelIssima - Forza Italia finita? : Se anche lei molla Silvio Berlusconi, allora è davvero finita. L'indiscrezione, velenosa, su Maria Rosaria Rossi è dal Fatto quotidiano che quando si parla di Cav è sempre da prendere con le molle. Sta di fatto che secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio anche quella che proprio lui definì

Silvio Berlusconi - un ricchIssimo Natale : incassa 35 milioni di euro : Un Natale ricchissimo, quello di Silvio Berlusconi, che qualche giorno prima del 25 dicembre, come riporta Italia Oggi, ha incassato 35 milioni di euro grazie ai dividendi che gli hanno erogato le due società Holding Italiana Seconda e Holding Italiana Ottava che sono detenute dal leader di Forza It

Di Maio minaccia Silvio Berlusconi : “Ho informazioni pesantIssime - vado dai magistrati” : Di Maio minaccia Silvio Berlusconi: “Ho informazioni pesantissime, vado dai magistrati” Luigi Di Maio lancia una pesantissima accusa in diretta a Silvio Berlusconi.Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai 3, il vicepremier grillino denuncia la fantomatica e “patetica” operazione “scoiattolo” del Cavaliere che starebbe convincendo alcuni parlamentari del Movimento Cinque Stelle a lasciare il partito ed entrare ...

Anticorruzione - per Silvio Berlusconi è una legge pericolosIssima : "Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli annunci che continuano a fare, vanno a toccare i nostri diritti di libertà. Il Paese versa in una situazione delicata e pericolosa. Non soltanto dal punto di vista economico" . Queste le parole del leader di Forza Italia riportate dall'agenzia Adnkronos. Parole pronunciate ai suoi nella serata dedicata alla cena di Natale per i senatori di Forza Italia. Secondo Silvio Berlusconi, ...

Anticorruzione - Silvio Berlusconi ai suoi : “Una legge pericolosIssima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il M5s : Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento di Silvio Berlusconi sull’approvazione sulla legge Anticorruzione – arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier. “Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli ...

La Lega e i fedelIssimi di Giorgetti Doppia tentazione : urne o Silvio? : Nella Lega guardano a Giorgetti quelli che sperano in una rapida fine di questo governo. L’ipotesi elezioni a marzo continua a circolare, come quelle sui cambi di maggioranza Segui su affaritaliani.it

Ruby ter - la difesa di Silvio Berlusconi chiede estromIssione parti civili : “Ragazze non danneggiate” : Ambra Battilana, Imane Fadil e Chiara Danese, le tre giovani testimoni ‘chiave’ nei processi sul caso Ruby, “hanno sofferto un danno da stress di fronte ad un esercito di altre ragazze eteroindirizzato”, secondo l’accusa, da Silvio Berlusconi, perché loro “sostenevano una tesi” e le altre “un’altra, con testimonianze false che sono una verità assoluta certificata da sentenze definitive”. Così ...

Silvio Berlusconi mIssione Roma : la sfida a Salvini nella partita delle piazze : Il leader di Forza Italia incontra i maggiorenti del partito azzurro che venerdì terrà la sua convention. Nessun incontro è...

Salvini : “Silvio è un grandIssimo ma ragiono da me - sono sobrio e lucido”. E attacca de Magistris - stampa e Fabio Fazio : “Berlusconi dice che ogni giorno si sbatte per farmi rinsavire e per allontanarmi dal M5s? Io ritengo davvero che lui sia un grandissimo. Ha fatto cose enormi in Italia, nel mondo, nello sport, nella politica, nell’editoria, nell’edilizia. Però io ragiono con la mia testa”. sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di “No Stop News”, su Radio Rtl 102.5. E aggiunge: “A ...

Silvio Berlusconi - scIssione o sparizione. 'Non capite che se alle Europee...'. Forza Italia - numeri brutali : Tra la scissione e la 'sparizione'. Forza Italia vive momenti drammatici ed è un retroscena del Corriere della Sera a rendere plasticamente il dilemma dei dirigenti azzurri. Di fronte al silenzio di ...