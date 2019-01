Iss | Grillo | No dossier Ho solo chiesto informazioni

Neonato morto in ospedale Brescia - Grillo invia i Nas/ Ultime notizie - Gallera : "CommIssione d'inchiesta" : Brescia, Neonato morto in ospedale: infezione sconosciuta. Ultime notizie, ministro Grillo invia i Nas dopo i due precedenti casi.

Formiche su paziente a Napoli - il ministro Grillo : «Pagherà chi sbaglia - urgente un commIssario per la Sanità» : «È incredibile che per la terza volta siano segnalate Formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema...

Formiche - Grillo : subito commIssario : 20.43 "Di fronte a simili episodi è evidente quanto sia urgente la nomina di un commissario ad acta per la Sanità, che prenda il posto dell'attuale presidente e commissario per la Sanità De Luca: i cittadini meritano risposte". Così il ministro della Salute Giulia Grillo dopo il nuovo caso di ritrovamento di Formiche su un paziente all' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. "Nei giorni in cui la Campania ha chiesto l'uscita dal ...

SALUTE?/ DimIssioni per tutti : l'unica "scienza" della Grillo è quella delle poltrone - e dei sospetti - : Uno spoil system autoreferenziale ha fatto saltare diverse poltrone. Ora però sarebbe il caso di recuperare un rapporto virtuoso con il mondo della ricerca

Altre due dimIssioni nell’Istituto Superiore di Sanità - il ministro Grillo : “Mai interferito con la loro attività” : “Mai alcun atto di questo governo, a partire da quelli del mio ministero, ha interferito nelle attività dell’Istituto Superiore di Sanità, né condizionato l’indirizzo programmatico o scientifico. Mai i ricercatori dell’Iss, il personale o i dirigenti hanno ricevuto pressioni rispetto al loro operato, né mai io come ministro sono intervenuta per portare condizionamenti o ingerenze di alcun genere”. E’ il ...

Iss - Grillo accetta dimIssioni Ricciardi : 15.52 Il presidente dell'Istituto superiore della Sanità, Walter Ricciard, lascia l'incarico otto mesi prima della scadenza quadriennale. La ministra Grillo ha accettato le dimissioni dicendo che ora parte la fase commissariale. Ricciardi era stato nominato dall'ex ministra Lorenzin ed era diventato uno dei suoi consiglieri più ascoltati. Ricciardi ha detto di non lasciare in polemica con la ministra Grillo, ma ha criticato alcune posizioni ...

Ricciardi lascia l'Iss. Grillo : commIssario dal primo gennaio : ... che mi consentirà di portare la nostra tradizione di sanità pubblica in tutto il mondo e di promuovere all'estero l'immagine e la qualità della ricerca del nostro Paese che ho avuto l'onore e l'...