Isola Dei Famosi 2019. Svelato Inviato e Opinionisti!

(Di lunedì 7 gennaio 2019) A poche settimane dall’inizio del reality showDei, è stato confermato l’speciale ed i probabili opinionisti. Ecco i nomi che non tutti si aspettano.La notizia è stata diffusa dal settimanale Spy, secondo il quale Daniele Bossari, tornerà all’edizionedel reality showDei, al fianco di Alessia Marcuzzi, ma questa volta non come opinionista, bensì come. Daniele non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, molto probabilmente perchè in questi giorni si trova in vacanza insieme alla famiglia.Stefano De Martino,della scorsa edizione del reality, non sarà presente, mentre Alvin, storicodelle precedenti edizioni, pare che parteciperà come concorrente, affiancato anche dal giornalista Paolo Brosio.Insieme a loro, sbarcheranno sulle spiagge dell’honduras anche: Riccardo Fogli, Jeremias ...