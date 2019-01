Investimenti | italiani scettici | oltre la metà li esclude nel 2019

Sondaggi elettorali : la maggioranza degli italiani vuole Investimenti su sanità e scuola : Il 75% degli elettori, secondo Demopolis, chiede interventi per il rilancio economico ed occupazionale, i due terzi la riduzione della pressione fiscale. Il 64% dei cittadini auspica investimenti nella sanità pubblica, il 58% lo snellimento della burocrazia. La maggioranza degli italiani vorrebbe inoltre un impegno più forte nelle politiche per l’ambiente e a favore della scuola pubblica.Continua a leggere

Horizon Mediterraneo : produttività motore di Pace la Tunisia piattaforma per gli Investimenti italiani e hub per l'Africa : ...si intreccia nella creazione di punti di forza reciproci importanti per aumentare la resilienza di queste due realtà nel dare una risposta concreta alla crescita della domanda commerciale nel mondo ...