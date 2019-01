Incendi | emergenza nel Varesotto | “La situazione resta critica”

Il forte vento di foehn flagella le Alpi : raffiche a 160km/h e super caldo - emergenza Incendi e danni nelle ultime ore del 2018 : Il forte vento di foehn che soffia sulle Alpi non sta provocando soltanto un caldo eccezionale per il periodo, ma anche una vera e propria emergenza sulle montagne del Nord. Le temperature hanno raggiunto i +22°C in varie località di Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria Genova ha toccato i +20°C. Notevoli anche i +18°C di Milano e i +15°C di Torino. In Lombardia il vento ha raggiunto raffiche di 155km/h ai Piani di Bobbio, 130km/h a Valcava ...

Emergenza Incendi in Lombardia : boschi in fiamme nella bergamasca : Un vasto incendio ha interessato le montagne della bergamasca alimentato dai forti venti del pomeriggio, che hanno esteso le fiamme per chilometri. Quindici uomini e tre mezzi della squadra dell’Antincendio boschivo della Protezione civile di Palazzago e dei Vigili del fuoco di Bergamo, Zogno e Madone sono ancora in azione a Brumano, in Valle Imagna, per un vasto incendio in un bosco nei pressi del Rifugio Resegone. L’allerta è ...

Palermo - è emergenza rifiuti. Incendiati nella notte i cassonetti : Non è mancatala la polemica politica, con la sua esplosività. 'La città di Palermo è sommersa dai rifiuti ed è scoppiata la protesta in Consiglio comunale , ma l'unica vera forma di protesta, degna ...

Di Cola : Raggi riconosca emergenza dopo Incendio Tmb Salario : Roma – “La sindaca di Roma riconosca che Roma e’ in emergenza rifiuti dopo l’incendio al Tmb Salario e firmi le conseguenti ordinanze contingibili e urgenti, come previsto dal testo unico per l’ambiente, per adottare quei provvedimenti in grado di risparmiare alla citta’ il rischio sanitario per l’immondizia in strada”. Il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, invoca un atto ...

Incendio Tmb Salario - Raggi : "Scongiurata emergenza per Natale". Arpa : "Aria più inquinata" : La sindaca: "Cabina di regia al lavoro, abbiamo una serie di soluzioni". Intanto in seguito al rogo di martedì, il valore del Pm10 risulta più alto

Incendio al Tmb Salario - a Roma è già emergenza rifiuti. Impianti al collasso - corsa contro il tempo : Duecento compattatori in coda a Rocca Cencia e a Malagrotta per smaltire i rifiuti destinati alla struttura andata a fuoco. E adesso Ama ha urgente bisogno di trovare altre piazzole di stoccaggio

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Incendio Tmb Salario - si rischia un Natale in emergenza rifiuti : Il Tmb del Salario andato a fuoco questa notte era da tempo al centro di polemiche perché considerato superato e quindi da chiudere così come quello di Rocca Cencia. Eppure...

Emergenza Incendi in Australia : un morto - 110 roghi attivi e 527mila ettari di terreni distrutti nel Queensland : Seconda settimana di Emergenza incendi in Australia: il Queensland è stretto nella morsa di oltre 110 roghi ancora attivi e 527mila ettari di foreste e terreni coltivati distrutti. Le fiamme sono alimentate da forti raffiche di vento e temperature oltre i 40°C. Secondo il Bureau of Meteorology le temperature dovrebbero calare da domani sera, ed è possibile l’arrivo delle piogge. Ad aggravare ulteriormente la situazione i “fulmini ...

Australia - continua l'emergenza Incendi : 8.00 Oltre 100 grandi incendi boschivi continuano a devastare lo Stato Australiano del Quennsland, dove si registrano temperature da record. "Le condizioni di forte caldo persisteranno nel weekend e in effetti si diffonderanno in molte altre parti dello Stato", ha fatto sapere il Bureau di meteorologia. Pesante il bilancio:cittadine evacuate, scuole chiuse, abitazioni distrutte, la principale autostrada interrotta e decine di migliaia di ...

Emergenza Incendi in Australia : temperature record - prosegue l’ondata di caldo : E’ piena Emergenza incendi in Australia, nel Queensland, dove si registrano oltre 100 grandi incendi boschivi alimentati da forti venti dall’entroterra e temperature record, fino a +45°C. Tutto ciò mentre a Sydney una tempesta ha riversato in un giorno la quantità di pioggia di un mese, causando due morti e il caos trasporti. Nel Queensland alcune cittadine sono state evacuate, le scuole sono chiuse, molte abitazioni sono state ...

Emergenza rifiuti nel Napoletano : Incendiati cumuli non raccolti a Torre del Greco : A fuoco montagne di spazzatura che erano state sistemate vicino all'Ecopunto di via del Lavoro, in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona -