In rosso l' indice del settore chimico | -0 | 90%

In rosso l'indice delle società immobiliari in Italia - -1 - 02% - - perde molto Gabetti : Si muove in territorio negativo il comparto immobiliare Italiano , che è peggiore dell' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE Italia Real Estate REITs ...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : 18/12/2018 10:10 Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...

In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -1 - 18% - - in forte calo Intek Group : Giornata in scivolata per il comparto siderurgico in Italia , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' indice EURO STOXX . L' indice FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 32.315,...

L'indice siderurgico a Piazza Affari si muove in territorio negativo - -1 - 51% - - rosso per Intek Group : Scambi al ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , mentre mostra un'intonazione debole l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials procede a quota 33.267,37 in diminuzione ...

Germania - profondo rosso per l'indice ZEW : Ancora parecchio pessimistiche le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A novembre , l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, resta fortemente negativo a -24,1 punti rispetto ai -24,7 di ottobre, quando aveva toccato ai minimi da agosto 2012. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW ...