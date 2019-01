Il poster del film What Still Remains è molto simile alla copertina di The Last Of Us? Il

Ecco un nuovo poster del film di Sonic : Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato la prima immagine teaser del film dedicato a Sonic in arrivo il prossimo anno e, come avrete visto, il nuovo look "umanizzato" del celebre porcospino blu ha suscitato varie critiche da parte dei fan. Oggi, grazie alla segnalazione di Mynintendonews, apprendiamo che in rete è comparso un nuovo poster del film, dove possiamo vedere le gambe del protagonista.Anche se Sonic non viene mostrato come nella ...