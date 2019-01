Il porno è davvero scomparso da Tumblr?

wired

(Di lunedì 7 gennaio 2019) (Foto:.com) Il 17 dicembre è stata una data storica per, che ha decretato la fine dei contenutigrafici sulla piattaforma di blogging… O quasi. La notizia ha sicuramente sconvolto chi consultava il social network alla ricerca di contenuti piccanti e anche chi ha utilizzato il sito per promuovere i propri scatti osé. Viene però da chiedersi: che fine ha fatto ilsu? Ètutto sparito?Provando a navigare e rimbalzare da unall’altro, sembra proprio che l’algoritmo scelto per bloccare tutti i contenuti +18 anni, dopo qualche inceppamento iniziale, abbia lavorato correttamente e per ogni immagine esplicita precedentemente pubblicata ora appare questo messaggio.Hey, questo post potrebbe contenere contenuto per adulti, quindi abbiamo deciso di nasconderlo dalla vista pubblicaDopo una navigazione veloce, però, abbiamo voluto ...