Il popolo non è razzista Lega di m | razzisti | insulti contro il partito

L'appello all'accoglienza del vescovo di Trento «Un popolo refrattario alle altre culture non ha futuro» : Cronaca

Mance date a pioggia non c’entrano con il popolo : L’opinione è abbastanza diffusa. Il 2018 è stato (di nuovo) l’anno dei populisti. Partiti e leader populisti hanno avuto successo ovunque. In Europa, basti pensare alle elezioni...

Il governo non si fermerà con qualche sceneggiata parlamentare. Il popolo lo sostiene : Non sanno più a cosa attaccarsi pur di criticare i “sovranisti al governo e all’opposizione”, i “terroristi” del debito innocuo, gli “amanti” della bancarotta e via dicendo. Il direttore Marco Travaglio le ha riassunte in gran numero nel suo editoriale Le cassandre del cigno nero di pochi giorni fa. Sparano a zero su quelle riforme, ma sono proprio quelle stesse riforme che la gente si aspetta da anni e che, col passare degli anni, sono ...

Muore Silvia Piccinonno - 34enne salentina esponente di Potere al popolo : Poco dopo avrebbe scoperto di avere un tumore, ma questo non l'ha fermata dal continuare la sua militanza sociale con i NO TAP e politica con Potere al Popolo! Era a maggio a Napoli, per la due ...

L'avvocato dei populisti - non del popolo : Quando in conferenza stampa ha spiegato che alla fine i saldi della manovra saranno più bassi di quanto non fosse stato previsto all'inizio perché "erano stati commessi degli errori", il presidente ...

17 dicembre - Il Paese che non c'è – viaggio nel popolo delle montagne - Andria : È cronaca pulsante, presente, che irrompe sulla scena con le sue notizie, con l'insopprimibile urgenza di essere raccontata. Perché c'è bisogno di reagire, anche qui, anche da noi. Il Paese che non c'...

Sì alla Tav : anche il popolo veneto scende in piazza a Verona contro la politica del non fare : Credo che la Tav non possa essere fermata', ha proseguito Lucia Perina, 'e fanno bene le imprese e le tante associazioni a sostenerla, perchè ci consente di restare agganciati al treno dell'economia ...

Poliziotto francese : non si può schierare l'esercito contro il popolo! - : Ha comparato tali proposte alla politica di Augusto Pinochet e ha definito inutile la proclamazione dello stato di emergenza discussa dal governo. 133 feriti, fra cui 23 poliziotti: questi i ...

La Lega invade Piazza del popolo - Salvini : 'L'Africa non chiede carità ma aiuto vero' : Nella giornata dello scorso sabato 8 dicembre, in concomitanza con la celebrazione della ricorrenza festiva dell'Immacolata Concezione, si è tenuta a Piazza del Popolo a Roma, la tanto attesa manifestazione nazionale indetta dalla Lega. Durante il suo comizio, il leader leghista Matteo Salvini è riuscito a toccare molti argomenti parlando alla sua folla (circa 80.000 i presenti), tra cui la lotta alla mancanza di sicurezza con il 'Decreto ...

Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge : “Vergogna!” : Sono tanti i dubbi avanzati dal popolo dei social in questi minuti in rete e tutto perché l’attacco di Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora, Corinaldo è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi ...

Festa del Carroccio - i militanti : 'La Lega non è solo Salvini ma è anche questo popolo' : Tante bandiere e tanto entusiasmo in piazza del Popolo a Roma per la Festa della Lega. Acclamatissimo Matteo Salvini. 'È questa folla che dà forza a un leader che mancava da anni', dice uno dei ...

No Tav : Giornata orgoglio di popolo che non si fa intimidire : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lega - in piazza del popolo un minuto di silenzio per i morti di Ancona. Salvini acclamato : “Non può essere una festa” : È cominciata con un minuto di silenzio alle 11 in ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona la manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma. “Non può essere una festa se nella notte sei persone, ragazzi, sono rimaste vittime di una tragedia”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini salendo sul palco della manifestazione a Roma. Il segretario federale che indossa una felpa rossa della Polizia, è stato comunque acclamato ...

Sant'Ambrogio - il brillante politico non ancora battezzato acclamato vescovo dal popolo : ... digiuno di teologia e avviato a una brillante carriera politica sulle orme del padre, prefetto romano della Gallia. Già a trent'anni, infatti, Ambrogio si trovava ad essere Console di Milano, città ...