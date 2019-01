Il lunedì della Gabanelli | stop Grandi opere | rischio collasso imprese

Quirinale : lunedì festa del tricolore - cambio della guardia e concerto : Roma – Lunedi’ 7 gennaio 2019, festa del tricolore, si svolgera’ con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo, che eseguira’ i seguenti brani: G. Massetti: Cavalleria. M. Conzatti: Diana. A. Von Leonhardt: Principe Eugenio. A. Moretti: Gruppo Squadroni. V. Borgia: ...

Offerte lunedì 24 : Le migliori offerte della Vigilia di Natale! : Ecco le offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Programmi TV di stasera - lunedì 17 dicembre 2018. Su Canale5 «Race – Il colore della vittoria» : Stephan James in Race - Il colore della vittoria Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una questione in sospeso: Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. La ragazza, profondamente delusa, chiede l’aiuto di Riccardo per difendere suo padre. Malik è determinato a ...

Strage di Viareggio - lunedì l’anteprima del documentario “Il sole sulla pelle”. Ecco il trailer della storia di Marco Piagentini : Tutti sanno cosa è successo a Viareggio il 29 giugno 2009, quando un treno, deragliando, ha scatenato un incendio che ha ucciso 32 abitanti. Ma in pochi sanno cosa è successo dopo, cosa fa oggi, ogni giorno, chi è rimasto. A raccontarlo con profondità e leggerezza, arriva un lungometraggio, prodotto dagli stessi autori di “Ovunque Proteggi”, il corto sulla Strage premiato da Cannes a New York e che ilfattoquotidiano.it pubblicò in esclusiva per ...

Oroscopo di lunedì 17 per i single - Cancro incontra l'amore della sua vita : Approfondimento sulle news stellari dedicate alla situazione amorose dei single. Come sarà l'amore nella giornata di lunedì 17 dicembre? I cuori solitari potranno essere riscaldati da una ventata di passione ma soprattutto potranno avere buone notizie in amore? L'Oroscopo di inizio settimana promette bene per lo Scorpione, il Cancro, il Sagittario e i Pesci che saranno baciati dall'amore e potranno approfondire nuovi incontri fortunati. Meno ...

IMU 2018 : lunedì 17 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata : E’ iniziato il conto alla rovescia verso la scadenza del versamento a saldo dell’IMU 2018, che quest’anno è il 17 dicembre. Un giorno in più rispetto alla solita scadenza del 16 dicembre, poiché questo giorno cade di domenica e pertanto l’adempimento fiscale viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. Anche per la prima rata i contribuenti avevano usufruito di un termine più lungo di due giorni, poiché il 16 giugno era un sabato, e ...

Il lunedì della Gabanelli : quelle bonifiche urgenti sepolte sotto una montagna di finanziamenti : Sono 12mila cinquecento i siti inquinati in italia; almeno 58 potenzialmente pericolosi per la salute. Ma da anni inefficienza e burocrazia rallentano i lavori di bonifica, nonostante la disponibilità ...

Gran Galaà del Calcio AIC - orari e programma di lunedì 3 dicembre. Sarà premiato l'11 ideale della Serie A : Partner dell'evento sono Sky Sport , Soccer Illustrated e Radio 105 . I premi Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : duro avviso della protezione civile per lunedì 19 Novembre [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di domani, Lunedì 19 Novembre, raggiungerà la Sardegna, determinando tempo perturbato sull’isola con rovesci e temporali, in estensione, nel corso del pomeriggio, alle regioni centrali, specie sui versanti occidentali. Nel contempo i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali al centro-sud, in rotazione da nord-est sulle regioni ...

Amici anticipazioni lunedì 19 novembre - possibili eliminati e ammessi della settimana : anticipazioni Amici 2018 19 novembre: la classe si formerà col tempo Eccoci con le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di lunedì 19 novembre. Non sappiamo nel dettaglio cosa succederà durante tutta la settimana, visto che la registrazione di questa settimana è andata interamente in onda; sappiamo però che gli insegnanti saranno impegnati nella valutazione […] L'articolo Amici anticipazioni lunedì 19 novembre, possibili eliminati e ...

Grande Fratello VIP stasera non va in onda a causa della partita - tornerà lunedì : Oggi, giovedì 15 novembre, non andrà in onda la puntata del Grande Fratello VIP 3. Il pubblico ha iniziato immediatamente a domandarsi quali potessero essere i motivi celati dietro questa decisione. In un primo momento si era sospettato di una sospensione improvvisa del reality show di Canale 5 a causa degli ascolti notevolmente bassi delle ultime puntate. Il motivo reale, però, è un altro: Mediaset, che da mesi possiede i diritti della Nations ...

Il lunedì della Gabanelli su ospedali e specializzandi : Dalle 1123 scuole di specializzazione di medicina accreditate dal ministero della Salute dovrebbero uscire specialisti competenti, con laboratori attrezzati e ospedali collegati per il tirocinio. ...

L'arte di Donarsi - Sportello Amico Trapianti : arte e cultura della donazione al Museo di Capodimonte lunedì 12. : Sostenere il trapianto di organi è una decisione magnifica che ci fa guardare il mondo e gli altri come parte di noi stessi ', precisa il Direttore Sylvain Bellenger. Lo Sportello Amico Trapianti ...

Porto San Giorgio. "Giocare con la scienza" - al via lunedì il corso per i bambini della Primaria De Amicis : I piccoli, accompagnati dal professor Ettore Fedeli e dalle insegnanti, cominceranno un percorso che, attraverso semplici esperimenti, farà scoprire loro che la scienza non è un catalogo di formule ...