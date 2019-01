“Il giorno del giudizio” | su Nove il magistrato antimafia Catello Maresca racconta come

Ogni giorno su e giù per le scale con in braccio il figlio disabile : “Il Comune non ci aiuta” : Il figlio non è autosufficiente e lei è costretta a portarlo in braccio su e giù per due rampe di scale. Tutti i giorni, più volte, dopo che il Comune non le ha concesso i finanziamenti per rendere la sua casa “accessibile ai disabili”. Reece, il figlio più piccolo di Gary e Mary Rogerson, ha 7 anni, una paralisi cerebrale e una carenza di idrocortisone che colpisce gli ormoni fondamentali per la sua salute generale. Necessita di assistenza 24 ...