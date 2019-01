agi

: Il caso di Rahaf, barricata a Bangkok per sfuggire alla famiglia saudita - Agenzia_Italia : Il caso di Rahaf, barricata a Bangkok per sfuggire alla famiglia saudita - MGaligani : RT @robydigi: #SaveRahaf Rahaf è una donna saudita che ha abbandonato l'Islam ed è fuggita dall'Arabia Saudita. E' stata arrestata in Thai… - fundianabones : RT @robydigi: #SaveRahaf Rahaf è una donna saudita che ha abbandonato l'Islam ed è fuggita dall'Arabia Saudita. E' stata arrestata in Thai… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) #_" -Mohammed "', @84427714, 5 gennaio 2019 La sera del 5 gennaio la giovane ha pubblicato il primo tweet per far sapere al mondo di essere nei guai: 'La mia vita è in gioco e se dovessi ...