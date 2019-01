Il calciomercato oggi – Marotta scatenato | la Lazio tenta il grande colpo

LIVE calciomercato oggi (6 gennaio) in DIRETTA : Inter su Barella - la Lazio sogna Malcolm - Juventus vicina a Romero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

LIVE calciomercato oggi - trattative 6 gennaio in DIRETTA : l'Inter vuol chiudere per Godin - Borini in Cina

Il calciomercato oggi – Il colpo dell’Inter e la bomba dall’Inghilterra sul Milan : Il calciomercato oggi – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

LIVE calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco

LIVE calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli

LIVE calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - arriva Godin. Juventus - Ramsey a un passo

Il calciomercato oggi – L’indizio sul colpo del Milan e le notizia dall’estero : Il calciomercato oggi – Il centrocampista Rabiot ha la valigia in mano, il calciatore è indeciso per il futuro, due le possibilità, il Barcellona oppure la Premier League. Il manager del calciatore sta valutando tutte le proposte, non vuole sbagliare la prossima destinazione dopo l’avventura altalenante con la maglia del Psg. La mamma-agente svela: “chiunque voglia Adrien, sa chi deve contattare”. La certezza è che Rabiot rappresenta ...

LIVE calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Veretout - Diawara in uscita. Il Milan vira su Obiang

LIVE calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l'Empoli - Inter su Andersen

LIVE calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : la Juve ha Trincao in pugno. Carrasco al Milan?

calciomercato - Atalanta presa d’assalto : pioggia d’offerte giunte in sede : Calciomercato, Atalanta ricca di talento in rosa, diversi club hanno bussato alle porte della famiglia Percassi in queste ore di sessione invernale L’Atalanta sta giocando alla grande nelle ultime gare, tanto da attirare su di sè gli occhi di diversi club pronti ad accaparrarsi i big della rosa di mister Gasperini. Nelle ultime ore infatti sembra che la Roma si sia fatta avanti per chiedere Gianluca Mancini, difensore centrale 22enne ...

LIVE calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Juventus - Ramsey in pugno - Mario Balotelli va all'Olympique Marsiglia