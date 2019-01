Il 2018 anno più caldo in Italia da 1800 : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Il 2018 è stato in Italia l'anno più caldo da oltre due secoli: lo indicano i dati raccolti nel nostro Paese a partire dal 1800 e contenuti nella banca dati di climatologia ...

Cnr : "2018 l'anno più caldo in Italia" : 13.38 Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia. Con una anomalia di +1.58 C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44 C sopra la media). Lo ha detto in una nota Brunetti, responsabile della Banca dati di climatologia dell' dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr. "A parte i mesi di febbraio (con anomalia negativa) e marzo (nella media), gli ...

Per l'Italia il 2018 è stato l'anno più caldo da oltre due secoli : Per l'Italia il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800, cioè da quando è possibile reperire dati sulle temperature nel paese. A riferirlo sono i dati dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (Isac-Cnr), che hanno evidenziato l'anomalia. Il 2018 ha registrato un aumento del +1.58°C rispetto alla media del periodo tra il 1971 e il 2000. Ha inoltre superato il record di caldo del 2015, dove c'era stato un ...

Il 2018 è stato l’anno più caldo registrato in Italia : Secondo i dati raccolti dal CNR e i registri tenuti dal 1800: ha fatto più caldo della media in 10 mesi su 12

Cnr-Isac : per l'Italia il 2018 anno più caldo dal 1800 : Roma, 7 gen., askanews, - Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia: con una anomalia di +1,58 gradi sopra la media del periodo di riferimento, 1971-2000, ha superato il ...

Cnr-Isac : per l'Italia il 2018 anno più caldo dal 1800 : Roma, 7 gen., askanews, - Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia: con una anomalia di +1,58 gradi sopra la media del periodo di riferimento, 1971-2000, ha superato il ...

Clima - CNR-ISAC : il 2018 è stato “l’anno più caldo dal 1800 per l’Italia” : “Il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media)“: lo spiega in una nota Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di Climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche CNR-ISAC di ...

Sfera Ebbasta : «Il 2018 è stato un anno pieno di emozioni». Valanga di insulti sui social : SENIGALLIA - Vacanze di Natale da dimenticare per Sfera Ebbasta, insultato su Instagram dai followers che avrebbero preferito il silenzio. Non gli perdonano i post pubblicati e soprattutto uno in cui ...

#SongoftheYear2018 – Fase a gironi – Vota le canzoni che si qualificheranno alle Top 16! : Come ogni anno, noi di UnDueTre.com ci ritroviamo a tirare le somme dell’anno musicale appena trascorso e cerchiamo, grazie al vostro aiuto, di capire quale, secondo voi, è stata la Canzone dell’Anno. Questa è l’idea alla base del Song of the Year, il contest che chiude un’annata e ne apre un’altra passando in rassegna tutti i successi che si sono alternati […] L'articolo #SongoftheYear2018 – Fase a gironi – ...

Ambiente - Wwf : “Il 2018 è stato un anno difficile - ma ci sono 10 buone notizie per natura e animali” : Dieci buone notizie del 2018 per natura e animali. A raccontare le storie di successo dell’anno appena trascorso, un anno difficile per l’Ambiente, è il Wwf, che sollecita comunque la necessità di “una svolta su clima e biodiversità”. La prima buona notizia riguarda il gorilla di montagna. sono oltre 1.000 gli individui di questa specie allo stato selvatico, soprattutto nel Parco nazionale dei vulcani Virunga nella ...

Audi leader premium del mercato italiano nel 2018. Con 24% di quota ottiene primato per 10° anno : ROMA - L'anno nuovo si apre con un importante risultato per Audi che chiude il 2018 con 62.776 vetture immatricolate e si conferma per il decimo anno consecutivo il marchio premium leader per...

Classifica marcatori anno solare 2018 in Champions League : 1° Dzeko. LE FOTO : Dagli ottavi di finale della passata stagione alla fase a gironi di quella attuale: tanti, tantissimi gol dove si sono messi in evidenza i grandi attaccanti in giro per l'Europa. L'attaccante della ...

Il 2018 è stato un anno da record per il cibo italiano nel mondo : mai così tanto vino e alimenti Made in Italy consumati : Mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%. E’ la Coldiretti a tracciare il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la ...

Fca chiude l'anno a gonfie vele in America - per Ford e GM il 2018 è in calo : Performance positiva nel 2018 per Fca sul mercato Americano: a dicembre l'azienda incornicia un anno molto positivo e guarda al 2019 con ottimismo, visto che il lancio sul mercato di Jeep Gladiator si avvicina. Con 2.246.000 veicoli immatricolati nel corso di quest'anno, Fca è ancora il quarto costruttore negli Stati Uniti, capace però di un incremento delle vendite del +8,4% sul 2017. Al terzo posto figura Toyota Motor Sales Usa, capace di ben ...