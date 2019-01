Harry e Meghan | la Regina negherà il titolo reale al nascituro?

Meghan Markle - come ha cambiato Harry (in meglio e in peggio) : come si cambia per amore! Lo sa bene il Principe Harry, che per accontentare la sua amatissima Meghan Markle si è completamente trasformato nell’ultimo periodo. Harry è sempre stato il bad boy della Royal Family, quello che, più di tutti, è stato coinvolto in scandali e protagonista di episodi imbarazzanti. Basti pensare solo alle foto che lo ritraevano a Las Vegas, ubriaco e completamente nudo, dopo aver perso una partita di ...

Meghan Markle è incinta e il principe Harry gioca con i marines a invadere la Russia : Meghan Markle è incinta e il principe Harry si sta preparando a partecipare ai giochi di guerra invernali in Norvegia, prestando il suo sostegno all’elite delle truppe britanniche mentre praticano un massiccio finto contrattacco contro la Russia . Il principe si unirà a più di 1.000 commandos della Royal Marine d’élite, racconta il Daily Mail, per praticare una […]

Meghan Markle è incinta e il principe Harry gioca con i marines a invadere la Russia : Meghan Markle è incinta e il principe Harry si sta preparando a partecipare ai giochi di guerra invernali in Norvegia, prestando il suo sostegno all'elite delle truppe britanniche...

Meghan Markle scioccata : “Vogliono che divorzi da Harry” : Meghan Markle è rimasta scioccata scoprendo qualcosa di sconvolgente: gli americani vogliono che divorzi da Harry. Secondo gli ultimi sondaggi infatti la maggior parte dei suoi connazionali le augura di separarsi dal suo principe azzurro, magari in seguito ad uno scandalo. A svelarlo è stato AJ Benza, celebre gossip columnist, conduttore e commentatore, che lavora per testate come E! Entertainment Television, Newsdays e New York Daily ...

Meghan Markle - come ha ridotto suo marito Harry dopo il matrimonio : l'inferno del principe : Il principe Harry ha stravolto la sua vita da quando ha conosciuto Meghan Markle e l'ha sposata. dopo anni passati a godersela tra festini ed eccessi, Harry ha deciso di mettere la testa e lo stomaco a posto, soprattutto ora che sta per diventare padre. secondo i tabloid britannici, Meghan avrebbe c

Il Principe Harry : niente alcol - caffè e tè per amore di Meghan : È agli onor di cronaca il caratterino strambo e fuori dagli schemi della Duchessa di Sussex, ma nessuno avrebbe immaginato che la sua dieta salutista e le abitudini da (ex) diva di Hollywood, avrebbero incuriosito persino il Principe Harry. Secondo una fonte interna alla coppia, il fratello di William, interessato alle abitudini della Markle, avrebbe rivoluzionato il suo stile di vita.Tutti sanno che la neo-duchessa è un"appassionata di dieta ...

Meghan Markle - Harry - per amore - dice addio ad alcol - tè e caffè : Il principe Harry cambia vita per amore della sua Meghan Markle : ora che la coppia, col matrimonio, ha ottenuto il titolo del Ducato di Sussex ed è ora in attesa del loro primo figlio, il ...

Meghan Markle - Harry rinuncia a ciò che ama di più per lei : L’amore è in grado di farci cambiare stile di vita: lo sa bene Harry che, su richiesta della moglie incinta Meghan Markle, ha modificato la sua dieta. E non stiamo parlando di cibo, ma soprattutto dei liquidi che l’ex attrice ha eliminato dalle abitudini alimentari del marito. Infatti pare abbia dovuto dire addio a caffè, alcolici e tè, per sostituirli con della semplice acqua minerale. Questo dimostra la buona influenza di Meghan sulle ...

Meghan Markle ha convinto il principe Harry a non bere più alcol né il tradizionale tè inglese : Meghan Markle è un’accanita salutista, tanto che ha convinto anche il marito Harry a intraprendere una dieta detox. Niente più alcol, caffè e nemmeno una tazza del tradizionale tè inglese per il principe: la duchessa infatti lo ha obbligato ad abbandonare le cattive abitudini per “disintossicarsi”. “Considerando che da quando era adolescente era sempre stato un bevitore piuttosto accanito, è un bel risultato”, ha ...

Il principe Harry rinuncia all'alcol e alla caffeina per amore di Meghan Markle : Seguendo la sequenza di alcuni frame di un video che ha fatto il giro del mondo, sul Web, William avrebbe, forse, finto di non sentire, preferendo sistemarsi la sciarpa, piuttosto che parlare con ...

Harry rinuncia al the inglese per "solidarietà" alla moglie Meghan incinta : Svolta salutista per "solidarietà" alla moglie incinta. Il principe Harry avrebbe rinunciato al caffè e addirittura al the inglese, scrive scrive l'Express, dopo aver detto addio all'alcool, in omaggio alla moglie, Meghan Markle, che è incinta."Considerando che da quando era adolescente era sempre stato un bevitore piuttosto accanito, è un bel risultato", ha raccontato una fonte vicina alla Famiglia Reale. Harry ha ...

Harry - niente alcol e caffeina (per amore di Meghan) : Il Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleLe strategie detox riguardano anche i reali, almeno da quando Meghan Markle è entrata in famiglia. L’ex attrice ha messo di nuovo a dieta il marito Harry, ma il ...

Kate come Harry - partecipa alla caccia nonostante il divieto di Meghan : Kate Middlton ha partecipato alle giornate di caccia, ma solo dopo il Boxing Day che si tiene il 26 dicembre e al quale prende parte tutta la Royal family. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che la cognata Meghan Markle è un’animalista convinta e che, in teoria, il marito Harry non avrebbe dovuto prendere parte all’annuale appuntamento. Così, però non è avvenuto, nonostante precedentemente si pensasse il contrario. Lo scorso anno infatti ...

Meghan - Harry - Kate e William : «I nostri momenti più belli del 2018» : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...