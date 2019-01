Guerra dei dazi | l' Ue pronta a rendere permanenti le restrizioni all' acciaio Usa

Guerra dei dazi e rallentamento economico : crescono le proteste di operai lasciati senza salario : Il Clb, con base ad Hong Kong, opera per sensibilizzare il mondo sulla situazione operaia in Cina e sostiene l'urgenza della nascita di sindacati liberi nel Paese. Secondo il Clb, negli ultimi tre ...

Guerra dei dazi : avviati a Pechino colloqui Usa-Cina : Sono stati fatti "grandi progressi" in quanto i cinesi sono propensi a concludere l'accordo perché "la loro economia non sta andando bene" ha affermato Trump mentre per Xi la "collaborazione" tra i ...

La Guerra dei sindaci dividerà il Paese : D'altra parte, c'è invece chi ha sostenuto che l'azione dei sindaci non ha fatto che riportare in primo piano la politica di contenimento degli immigrati, che è tradizionalmente il cavallo di ...

Migranti 'Qui è Guerra con Malta'. Dagli atti del tribunale dei ministri i segreti della nave Diciotti : Dal momento del salvataggio dei 190 Migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui 'la nave ha ormeggiato nel porto di Catania', lo scorso 20 agosto, verrebbe esclusa 'l'astratta ...

Prima Guerra mondiale - un nuovo studio ridimensiona il numero dei morti italiani : furono almeno 90mila in meno : I morti italiani stimati durante la Prima guerra mondiale sono 650mila. Si tratta di un dato immediato, arrivato appena dopo la Grande guerra e da allora nessuno lo aveva mai messo in discussione. Oggi però, un nuovo studio condotto da Alessio Fornasin, professore di Demografia all’Università di Udine, che da qualche anno sta lavorando su nuove fonti, ridimensiona il numero delle vittime stabilendo che potrebbe essere inferiore al previsto ...

Quella lobby dei Comuni rossi che cerca di uscire dall'ombra con la Guerra santa anti Lega : Usano Matteo Salvini per ingigantirsi come faceva Braccio di Ferro con gli spinaci. Non pensate, dunque, che sia la disobbedienza civile del sociologo Danilo Dolci o Quella nobile della tradizione radicale.Nella volontà annunciata ieri dai sindaci di Palermo e di Firenze di ammutinarsi di fronte al decreto Sicurezza del ministro dell'Interno, c'è infatti la solidarietà pelosa che serve a ritrovare un nuovo e personalissimo protagonismo politico. ...

Vomero e Arenella - la Guerra dei gazebo : vietati i teloni di protezione termica per bar e pub : Ricorsi e carta bollata pronti, raccolta di firme avviata. Si dia dunque fuoco alle polveri: al Vomero e all'Arenella è già scoppiata la 'guerra dei gazebo'. Di che si parla? Di presunte disparità che ...

Vus - è Guerra all'abbandono dei rifiuti. In arrivo anche un app per migliorare la raccolta : I ventidue comuni del Folignate e dello Spoletino dichiarano guerra all'abbandono dei rifiuti. Un problema crescente e direttamente proporzionale all'incremento della raccolta differenziata. Il ...

La Guerra dei numeri sui tagli alla scuola : a rischio i prof di sostegno “aggiuntivi” : Investiamo nella scuola, assicurano sul loro blog i Cinque Stelle. «Questa manovra colpisce duramente la scuola togliendole 4 miliardi», assicurano dall’opposizione. Una battaglia armata di affermazioni contrastanti che semina confusione. E per capire «dove sta la verità» occorre prendere in mano il bilancio pubblico riclassificato per “azioni poli...

Musica - anche quest’anno si rinnova la Guerra dei concerti di Capodanno tra Rai Uno e Canale 5 : Si avvicina la fine del 2018, e come ogni anno inizia la “guerra” dei concerti della sera di San Silvestro delle televisioni italiane. Rai Uno propone la sedicesima edizione dell’ormai tradizionale concerto di Capodanno “L’anno che verrà”, direttamente da Piazza Vittorio Veneto a Matera (è il quarto anno consecutivo che la Basilicata ospita l’evento), con alla conduzione Amadeus affiancato da Sergio Friscia e Samantha Togni. Sul palco si ...

"Se ne infischiavano dei morti" : la Guerra nelle Filippine - : 120 anni fa il presidente USA William McKinley ha firmato un proclama di "assimilazione volontaria" che rese ufficialmente le Filippine un territorio sotto il controllo degli Stati Uniti. Visto che l'...

La terza Guerra mondiale? Spunta quasi ogni anno. E c'è chi ha previsto l'inversione dei poli : Per fortuna la smentì il Mago Otelma: non poteva esserci la fine del mondo visto che entro l'estate sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Di grande effetto comico la medium americana Sophia ...

La Guerra Fredda in Stranger Things 3? Una serie di indizi lasciano pensare all’arrivo dei russi : Solo paranoie o un modo per stuzzicare i fan e i patiti di spionaggio? Fatto sta che la Guerra Fredda potrebbe essere al centro di Stranger Things 3. Mentre i fan attendono con ansia la messa in onda del nuovo capitolo della serie in onda, molto probabilmente, a fine primavera/inizio estate del 2019, qualcuno si diverte a disseminare indizi o, semplicemente, rivelare cose che non avrebbe dovuto per poi tornare sui propri passi. Al centro ...

Qualcomm contro Apple e Cina contro Usa : la Guerra dei brevetti e dei dazi. : Il mondo della telefonia è da sempre un'arena privilegiata per le controversie dei giganti dell'hi-tech. Quella più famosa ha visto scontrarsi i due colossi del mobile dell'ultimo decennio: Apple e ...