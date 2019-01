Golf | Molinari scivola in nona posizione

Golf - PGA Tour 2019 : Xander Schauffele trionfa grazie ad un ultimo round da sogno. 27° Francesco Molinari : grazie ad un sontuoso ultimo round da -11 Xander Schauffele risale la classifica aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), tappa d’esordio del PGA del nuovo anno. 8 birdie, 2 eagle ed un solo bogey permettono all’americano di imporsi nella kermesse riservata ai vincitori di tornei della passata stagione. -23 (269 colpi) lo score complessivo ottenuto sul percorso par 73 del Kapalua ...

Golf – Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari al 21° posto - comanda Gary Woodland : Molinari, ammesso alla gara per aver vinto nel 2018 il Quicken Loans National, ha iniziato e terminato con un bogey e in mezzo ha messo due birdie per il 73 Francesco Molinari è al 21° posto con 217 (73 71 73, -2) colpi dopo il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. Il ...

Golf - Sentry Tournament of Champions : Molinari perde ancora posizioni - è 21° dopo tre giri : Risale in ottava posizione il campione in carica Dustin Johnson, mentre continua a deludere il numero 1 del mondo Brooks Koepka , 29° con uno score di 219, a ben 17 lunghezze dalla vetta.

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland da solo al comando del Sentry Tournament of Champions - Molinari 17° : La stagione del PGA Tour riprende con il tradizionale appuntamento riservato ai vincitori di tornei dell’annata appena trascorsa. Spazio dunque al Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del secondo round troviamo al comando Gary Woodland. L’americano, dopo un solido giro da -6, ...

Golf - PGA Tour – Sentry Tournament of Champions : scatta Gary Woodland - sale Francesco Molinari : Nel Tournament of Champions il leader ha tre colpi di margine su McIlroy, DeChambeau e su Tway Francesco Molinari, 17° con 144 (73 71, -2) colpi, ha recuperato cinque posizioni nel secondo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ passato a condurre con 134 (67 67, -12) Gary ...

Golf - PGA Tour – Kevin Tway leader dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari 22° : Nel Tournament of Champions Dustin Johnson, Justin Thomas e Gary Woodland al secondo posto Francesco Molinari è al 22° posto con 73 (par) colpi dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ al vertice con 66 (-7) Kevin Tway, seguito a un colpo da Dustin Johnson, ...

Golf - Sentry Tournament of Champions : Molinari 22° dopo il primo giro : Avvio show per Kevin Tway nel Sentry Tournament of Champions , evento del PGA Tour riservato ai vincitori 2018 sul massimo circuito statunitense. Alle Hawaii l'americano guida la classifica dopo il ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Sentry Tournament of Champions comanda Kevin Tway - Francesco Molinari 22° : Dopo alcune settimane di pausa tornano a riempirsi i green del PGA Tour con il Sentry Tournament of Champions, che apre l’anno Golfistico alle Hawaii, e precisamente sull’isola di Maui. Dopo il primo giro sul par 73 del Kapalua Resort (dei due percorsi viene utilizzato il Plantation Course), al comando c’è Kevin Tway: il trentenne dell’Oklahoma è autore di sette birdie e ha un colpo di vantaggio sul trio formato dai ...

Golf - Francesco Molinari incomincia la stagione : che sfida al Torneo dei Campioni - presenti tutti i big : Francesco Molinari è pronto per incominciare la nuova stagione dopo un 2018 culminato con la vittoria dell’Open Championship, della Ryder Cup e della Race to Dubai. Il Golfista italiano ripartirà dal Sentry Tournament of Champions, Torneo del PGA Tour in programma sull’isola di Maui (Hawaii, USA) dal 3 al 6 gennaio. Dustin Johnson, numero tre al mondo, difenderà il titolo conquistato dodici mesi fa al Plantation Course di Kapalua e ...

Golf – Francesco Molinari al torneo campioni del PGA Tour : In campo otto tra i primi dieci del World Ranking, ci sarà anche Francesco Molinari Francesco Molinari riparte dal Sentry Tournament of Champions (3-6 gennaio), il torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si svolge al Plantation Course di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. L’azzurro torna in campo dopo le straordinarie imprese del 2018, in cui si è fregiato del primo major (Open Championship), ha vinto ...

Top&Flop – L’exploit di Molinari nel Golf e la delusione della Nazionale azzurra di pallavolo : promossi e bocciati degli… altri sport [GALLERY] : Dalla gioia dell’argento iridato della Nazionale femminile di pallavolo alla parabola discente della carriera di Conor McGregor: i top ed i flop 2018 degli sport considerati ‘minori’ Il 2018 si sta per concludere ed è ora di tirare le somme nella vita come nello… sport! Quest’anno, costellato di eventi sportivi che ci hanno fatto patire (vedi l’assenza della Nazionale di calcio dai Mondiali di Russia ...

Golf : Molinari sfida Koepka e Johnson alle Hawaii : ROMA - Il 2019 del PGA Tour inizia con il botto, alle Hawaii, 3-6 gennaio, va in scena il Sentry Tournament of Champions, evento destinato ai vincitori 2018 sul massimo circuito statunitense. Da ...

Golf - Francesco Molinari incomincia la stagione alle Hawaii : “Mi concentrerò sul PGA Tour”. I programmi dell’azzurro : Francesco Molinari incomincerà la prossima stagione al Sentry Tournament of Chicago, torneo alle Hawaii in programma dal 3 al 6 gennaio. Chicco, reduce da un’annata stratosferica con tanto di trionfo all’Open Championship e alla Ryder Cup, ha deciso di cimentarsi con questa competizione al caldo in una location da sogno, il miglior modo per riprendere confidenza con il green e con gli strumenti del mestiere. Il piemontese ha ...