Golden Globe 2019 | vince finalmente «The Americans» Tutti i premi delle serie tv

Golden Globe 2019 - 'Green Book' miglior commedia e 'Bohemian Rhapsody' miglior film drammatico : La parità di presenza delle donne nel cinema, il valore della diversità, i diritti dei migranti, degli omosessuali, la lotta al razzismo nei confronti degli afroamericani. I Golden Globe 2019 , un ...

Golden Globes 2019 - trionfa a sorpresa Bohemian Rhapsody. Cuaron miglior regista - a Lady Gaga il premio per la miglior canzone : Tre Globi d’Oro a Green Book, due a Bohemian Rhapsody e due a Roma, uno solo a A Star is Born. La cerimonia dei 76esimi Golden Globes ha aperto la stagione dei premi cinematografici e ha decretato i vincitori del riconoscimento istituito dall’Hollywood Foreign Press Association, che riunisce i giornalisti stranieri a Hollywood. Green book è la miglior “comedy o musical”, mentre il racconto della vita di Freddie Mercury in ...

Golden Globes - dallo strascico di Lady Gaga alle paillettes di Penelope Cruz : il red carpet a Beverly Hills : LaPresse, La stagione dei grandi red carpet e dei premi ha aperto ufficialmente il sipario. A Beverly Hills folla di star sul tappeto rosso dei Golden Globes, l'anticamera degli Oscar.

I Golden Globe per chi va di fretta : Le cose più importanti da sapere sui premi di questa notte, se non vi interessano foto, discorsi e altre cose di contorno

I migliori momenti dei Golden Globe 2019 : Frasi, reazioni e momenti notevoli o divertenti, per chi non può o non vuole rivedersi tre ore di cerimonia di premiazione

Golden Globe - Lady Gaga blu ghiaccio dall'abito ai capelli. Omaggio a Judy Garland : La pop star è stata protagonista sul tappeto rosso dove ha raccolto l'attenzione di fan e fotografi grazie anche al suo look. Cinque nomination per il film tra cui Bradley Cooper e Lady Gaga come ...

I favoriti Lady Gaga e Vice escono con le ossa rotte dai Golden Globes : La cerimonia di premiazione più noiosa che gli appassionati di cinema ricordino nonché quella con le minori sorprese nella storia salvata (o rovinata, a seconda dei pareri) negli ultimi quindici minuti da due colpi di scena clamorosi. È il riassunto breve dei settantaseiesimi Golden Globe Awards, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press, l’a...

Golden Globe 2019 - tutti i look sul red carpet : Lady Gaga in Valentino CoutureEmily Blunt in Alexander McQueenNicole Kidman in Michael Kors CollectionGlenn Close in Armani PrivéClaire Foy in Miu MiuAmber Heard In Monique LhuillierJessica Chastain in BurberryHeidi Klum in Monique LhuillierPatricia Arquette in Vivienne WestwoodLinda Cardellini in Monique LhuillierOctavia Spencer in Christian SirianoSarà forse stata – all’apparenza – meno impegnata di quella targata 2018, ma ...

Golden Globe 2019 - tutti i vincitori : Si può dire che ai Golden Globe abbia vinto quasi la musica. Quella che ha portato i Queen in cima ai botteghini a nuovi record (Bohemian Rhapsody, miglior film e migilor interprete nel genera drammatico) , quella che fa da sfondo all'amicizia tra un jazzista e il suo autista in Green Book ( miglior film comedy, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura), quella totalmente assente e taciuta, ma sottesa nei movimenti e nelle voci ...

