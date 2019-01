Golden Globe 2019 | tutti i vincitori

Golden Globes 2019 : Lady Gaga vince per la miglior canzone con 'Shallow' - trionfo a sorpresa di 'Bohemian Rhapsody' e 'Green Book' : ...per La fantastica signora Maisel Debra Messing per Will & Grace miglior attore in una serie commedia o musicale Sacha Baron Cohen per Who Is America? Jim Carrey per Kidding " Il fantastico mondo di ...

Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 : <3 The post Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Christian Bale "ringrazia" Satana ai Golden Globe. E la Chiesa di Satana risponde : "Grazie a Satana, per avermi dato l'ispirazione per questo ruolo". Dal palco dei Golden Globe 2019, Christian Bale ha ringraziato scherzosamente Satana per averlo ispirato nel ruolo dell'ex vicepresidente americano Dick Cheney in Vice, con cui ha vinto il premio come miglior attore in un film musicale o commedia. Il riferimento è al carattere "diabolico" dell'ex vicepresidente.Bale ha iniziato il discorso con una battuta, ed ha mantenuto ...

Sandra Oh conduttrice ai Golden Globes 2019 vince per Killing Eve : vincere, vincere davanti ai propri genitori, vincere quando in realtà si era sul palco per fare un altro lavoro: tra tante star a brillare di più durante la 76esima edizione dei Golden Globes è stata Sandra Oh. L’attrice infatti sul palco come conduttrice insieme a Andy Samberg si è vista assegnato un riconoscimento anche per la sua interpretazione nella serie tv (in Italia in onda su TimVision) di produzione britannica Killing Eve. ...

Gli uomini più eleganti dei Golden Globe 2019 : Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio è andato in scena il primo capitolo della stagione dei premi cinematografici ( e televisivi) del 2019. I Golden Globe Awards si sono tenuti a Los Angeles e hanno visto il trionfo di Bohemian Rhapsody (miglior film drammatico e migliore attore protagonista per Rami Malek), Green Book (tre premi tra cui miglior film comedy e miglior attore non protagonista per Maharsala Ali) e Roma, il film di Alfonso ...

Golden Globe 2019 : la «delusione» di «A Star is Born». Si rifarà agli Oscar? : A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo Chi entra papa, si sa, esce cardinale. È successo anche ad A Star is Born, il film remake di Bradley Cooper che, secondo le previsioni della vigilia, avrebbe trionfato ai Golden Globe in almeno tre categorie: miglior film, ...

Golden Globes : vincitori - vinti e un red carpet da mille e una notte : Ai Golden Globes 2019 trionfa Rami Malek per la sua interpretazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody, delusione , in parte, per Lady Gaga e tante sorprese. Alla 76esima edizione dei premi che ...

Il discorso toccante di Glenn Close ai Golden Globe : "Le donne devono potersi realizzare" : "donne, siamo madri, abbiamo i nostri figli, mariti... ma dobbiamo trovare la nostra realizzazione personale". Una emozionatissima Glenn Close ha ricevuto a sorpresa il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico per la sua interpretazione in The Wife. Questa volta la premiazione è stata a dir poco inaspettata. La favorita di quest'anno era Lady Gaga, protagonista di A Star Is Born, che ha applaudito la Close durante la ...

Rami Malek snobbato da Nicole Kidman è il momento imbarazzante dei Golden Globes 2019 : Ooops The post Rami Malek snobbato da Nicole Kidman è il momento imbarazzante dei Golden Globes 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Golden Globes - dallo strascico di Lady Gaga alle paillettes di Penelope Cruz : il red carpet a Beverly Hills : LaPresse, La stagione dei grandi red carpet e dei premi ha aperto ufficialmente il sipario. A Beverly Hills folla di star sul tappeto rosso dei Golden Globes, l'anticamera degli Oscar.

Rami Malek e Lucy Boynton - Christian Bale e Sibi : tutte le coppie dei Golden Globe 2019 : IDRIS ELBA & SABRINA DHOWREIDRIS ELBA & SABRINA DHOWREALISON BRIE & DAVE FRANCOALISON BRIE & DAVE FRANCOChristian Bale & Sibi BLAZICChristian Bale & Sibi BLAZICAMY ADAMS & DARREN LE GALLOAMY ADAMS & DARREN LE GALLOMICHAEL DOUGLAS & CATHERINE ZETA-JONESMICHAEL DOUGLAS & CATHERINE ZETA-JONESNICOLE KIDMAN & KEITH URBANNICOLE KIDMAN & KEITH URBANHEIDI KLUM & TOM KAULITZHEIDI KLUM & TOM ...

Ai Golden Globe trionfano i Queen di Bohemian Rhapsody : La vita di Freddie Mercury fa incetta di premi ai Golden Globe, anticamera degli Oscar di febbraio. L'associazione della stampa estera di Hollywood giudica 'Bohemian Rhapsody' il miglior film ...

Golden Globes 2019 - il discorso choc di Christian Bale : “Ringrazio Satana per avermi ispirato”. I satanisti lo acclamano : “Ringrazio Satana per avermi ispirato nell’interpretazione del vicepresidente Dick Cheney”. Sul palco dei Golden Globes per ritirare il premio assegnatogli dalla Stampa Estera hollywoodiana, Christian Bale ha voluto ringraziare anche Satana, oltre alla moglie e alla famiglia. Bale, premiato come miglior attore in un film musical o in una commedia per il suo ruolo da protagonista in Vice, ha infatti esordito dicendo: “Ringrazio i miei ...

Lady Gaga commossa ai Golden Globe con l'abito-tributo a Judy Garland : "Da donna che fa musica è difficile farsi prendere sul serio" : Era la favorita ai Golden Globe, osannata da critica e pubblico per la sua interpretazione in "A star is born", film candidato a 5 premi. Alla fine però Lady Gaga si è dovuta "accontentare" del premio per la migliore canzone: "Shallow".Insomma, la stella del pop non ha conquistato il titolo di migliore attrice drammatica, andato a Glenn Close per The Wife, ma è senz'altro stata la protagonista indiscussa del premio. Sul red ...