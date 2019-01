Golden Globe 2019 | tutti i look sul red carpet

I favoriti Lady Gaga e Vice escono con le ossa rotte dai Golden Globes : La cerimonia di premiazione più noiosa che gli appassionati di cinema ricordino nonché quella con le minori sorprese nella storia salvata (o rovinata, a seconda dei pareri) negli ultimi quindici minuti da due colpi di scena clamorosi. È il riassunto breve dei settantaseiesimi Golden Globe Awards, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press, l’a...

Golden Globe 2019 - tutti i vincitori : Si può dire che ai Golden Globe abbia vinto quasi la musica. Quella che ha portato i Queen in cima ai botteghini a nuovi record (Bohemian Rhapsody, miglior film e migilor interprete nel genera drammatico) , quella che fa da sfondo all'amicizia tra un jazzista e il suo autista in Green Book ( miglior film comedy, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura), quella totalmente assente e taciuta, ma sottesa nei movimenti e nelle voci ...

Nina Dobrev grande assente ai Golden Globes 2019 : già svanito l’effetto The Vampire Diaries? : Nina Dobrev è la grande assente ai Golden Globes 2019 e se non parliamo della cerimonia in sé o delle premiazioni, sicuramente ci riferiamo a tutto quello che ci gira intorno. Ogni anno l'attrice di The Vampire Diaries ha deliziato il suo pubblico con i suoi vestiti, il suo trucco, svelando l'acconciatura per il lieto evento e facendo ridere tutti per la sua lunga e goffa preparazione alla serata, e adesso? Silenzio totale o quasi. Nina ...

Golden Globe 2019 - tutti i premi della tv : The Americans la miglior serie tv. Richard Madden : miglior attore : Nella notte italiana di domenica 6 gennaio 2019, si è tenuta la cerimonia che assegna i 76esimi Golden Globe del 2019. Insieme con gli Oscar e gli Emmy, è il più importante riconoscimento al mondo per quanto riguarda l’intrattenimento di cinema e televisione e precede di poco gli Oscar a livello temporale. La miglior serie drammatica è The Americans, la miglior miniserie The Assassination of Gianni Versace, che si aggiudica anche il premio ...

Darren Criss batte Benedict Cumberbatch ai Golden Globes 2019 grazie ad American Crime Story con la benedizione di Lea Michele : Darren Criss vincitore ai Golden Globes 2019 nella categoria miglior attore per una mini serie. I fan lo sapevano così come ne erano consapevoli gli addetti ai lavori quando American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace si è trasformata in un viaggio nella follia di Andrew Cunanan e nella bravura dell'attore, ex ugola d'oro di Glee. Il suo salto in alto finalmente è avvenuto e adesso per tutti Darren Criss non è più lo scolaretto della ...

Golden Globe 2019 - 'Green Book' miglior commedia e 'Bohemiah Rhapsody' miglior film drammatico : La parità di presenza delle donne nel cinema, il valore della diversità, i diritti dei migranti, degli omosessuali, la lotta al razzismo nei confronti degli afroamericani. I Golden Globe 2019 , un ...

