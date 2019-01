Gli Stati Uniti si stanno rimangiando il ritiro dalla Siria

Venezia - rissa con coltelli e bottiGlie di vetro a Sottomarina : 5 arrestati : Venezia Nella tarda mattinata di domenica i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chioggia Sottomarina hanno arrestato cinque residenti a Chioggia. Tutti e cinque erano ...

ConsiGlio di Sanità - i membri epurati sono stati 'schedati' dal ministro Grillo : nel mirino il loro passato politico : E' stato il ministro della Salute, Giulia Grillo , a chiedere espressamente una verifica sul passato politico dei membri del Consiglio superiore di Sanità per poi procedere con il loro allontanamento .

Un giudice della Corte Suprema del Venezuela è fuggito neGli Stati Uniti : Christian Zerpa, uno dei giudici della Corte Suprema Venezuelana, è scappato dal Venezuela trovando ospitalità con la sua famiglia negli Stati Uniti. Zerpa ha detto di essere fuggito in polemica con il presidente Venezuelano Nicolás Maduro, accusandolo di avere tenuto

La Nasa ha invitato il capo della Roscosmos neGli Stati Uniti - ma è sotto sanzioni : Roma . In cielo, nello spazio, la Guerra fredda era già finita prima che in Terra cadesse il Muro di Berlino. Dagli anni Settanta, l'agenzia spaziale americana, che già si chiamava Nasa, e quella ...

Tahith Chong - l'ultimo talento made in Manchester. E la statistica deGli esordi dello United è da paura : Numeri impressionanti, soprattutto se consideriamo che i Red Devils sono da sempre una delle società più ricche al mondo. Una ricchezza costruita anche grazie al grosso lavoro svolto nell'Academy. E ...

Usa - in coma da 14 anni partorisce un bimbo neGli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...

Stati Uniti : aumentano i posti di lavoro a dicembre - crescono Gli stipendi : Secondo gli analisti l'impennata dell'occupazione mostra come l'economia statunitense goda di buona salute, nonostante i timori di un rallentamento che ha danneggiato il mercato azionario negli ...

Supercoppa Juve-Milan - Tommasi : “non sono stati i calciatori a sceGliere di giocare in Arabia Saudita” : “Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita”. sono le importante dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente dell’associazione italiana calciatori in relazione alla polemica sui diritti umani della Supercoppa fra Juventus e Milan in programma a Gedda. “sono Federazione e Lega semmai che dovranno darsi delle regole per le scelte future – ha aggiunto il ...

Supercoppa italiana in Arabia Saudita - Tommasi : 'Non sono stati i calciatori a sceGliere di giocare lì' : 'Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita'. Damiano Tommasi, presidente dell'associazione italiana calciatori, interviene così nella ...

SpiraGli sui dazi tra Stati Uniti e Cina - Borse in ripresa dopo il “tonfo” Apple : dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Militare USA svela come Gli Stati Uniti hanno ingannato Siria e Russia - : Il colonnello dell'esercito americano in pensione Douglas MacGregor su Fox News ha detto che il ritiro delle truppe americane dalla Siria è un "passo astuto", il quale la Russia avrebbe litigato con i suoi alleati nella regione.Secondo McGregor, la Russia ha da tempo stabilito relazioni con la Turchia, l'Iran e i ribelli Siriani, e il ritiro delle truppe americane la costringerà a scegliere tra loro.--"Dobbiamo lasciare la Siria del Nord il ...

SpiraGli sui dazi tra Stati Uniti e Cina : Dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Il ritorno neGli Stati Uniti dell'italoamericana Nancy Pelosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sea Watch : l'Europa si sveglia. 'In contatto con Gli Stati membri per soluzioni'. Nave a Malta : La Commissione europea in contatto con diversi stati membri per trovare una soluzione per le due navi da giorni in navigazione nel Mediterraneo. Per l'approdo si fa avanti il sindaco di napoli De ...