Gli scienziati vanno valutati per la competenza | non per le simpatie politiche

La storia del dossier del ministro Giulia Grillo suGli scienziati del Consiglio superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, finisce sotto accusa per aver chiesto una 'schedatura' dei membri del Consiglio superiore di Sanità in modo da poter scoprire le loro precedenti appartenenze politiche. Un 'dossieraggio' che Grillo contesta, pur pubblicando il documento integrale che conferma quanto riportato da Repubblica.

Giulia Grillo : "Mai avviato dossieraggi suGli scienziati - ho solo chiesto informazioni : "Non ho mai avviato dossieraggi (e mai lo farò), figuriamoci via chat!", risponde così il ministro Giulia Grillo alle accuse, scaturite da un articolo del quotidiano Repubblica, di aver fatto schedare i membri del Consiglio superiore di Sanità. L'obiettivo dei dossier? Scoprire il passato politico degli studiosi. Grillo, però, nega: "Il Movimento 5 Stelle è per la trasparenza, per cui mi interessava ...

'Schedatura' deGli scienziati' - è polemica. Ma Grillo smentisce : 'Solo appunto informale' - : Il ministero della Salute avrebbe raccolto informazioni sulla vita politica passata dei 30 componenti del Consiglio superiore di sanità , e di loro familiari, per poi decidere di sciogliere l'intero consesso. Lo scrive Repubblica e scoppia la polemica

G.Grillo - mai avviato dossieraggi su scienziati ConsiGlio Superiore : Distinguere i buoni dai cattivi, in medicina e nella scienza, sulla base della vicinanza al proprio schieramento è una vergogna inaccettabile. Chiedere addirittura di segnalare nei CV eventuali ...

Schedatura deGli scienziati - l opposizione contro la ministra Grillo 'Si dimetta' : Nella scienza è più semplice perché esistono indici di qualità usati in tutto il mondo. Schedare per il passato politico francamente non l'ho visto da nessuna parte e riesco solo a immaginare ...

Schedatura deGli scienziati - l'opposizione contro la ministra Grillo : "Si dimetta" : Interrogazione urgente di 35 senatori del Pd. Martina: "Ritorno al Medioevo". Forza Italia: "Dossieraggio fascista". Critiche anche dai 5 Stelle: "In nessun Paese si epurano gli scienziati"

Consiglio Sanità - Grillo "scheda" Gli scienziati : "Il passato politico entri nel curriculum" : Un'istruttoria non sulle qualità professionali ma sui trascorsi di partito dei membri nominati al Consiglio superiore di Sanità e dei loro parenti ha determinato la scelta di azzerare l'organismo. Il ministro: "Ho azzerato gli enti in cui è previsto lo spoil system."

(foto: John Sheperd/Getty Images) In vitro, in vivo, ex vivo. Tutte espressioni, tratte dal latino, per indicare studi in provetta (in vitro) oppure in organismi viventi (in vivo) o in tessuti prelevati da questi organismi (ex vivo). Oggi tre ricercatori afferenti a università statunitensi propongono di introdurre una nuova formula nella terminologia clinica. L'espressione è in fimo, anche questa dal latino (fimus vuol dire letame), e ...

Dalla superconduttività alla modifica dei geni umani : ecco la Top Ten deGli scienziati che si sono distinti nel 2018 : Pubblicata l'edizione 2018 di "Nature's 10", l'elenco stilato da Nature che riunisce le dieci persone che si sono distinte quest'anno nel panorama scientifico: "Quest'elenco include una serie di persone che sono state al centro delle più grandi storie di scienza quest'anno, dalle scoperte sulla superconduttività a uno studio, fortemente criticato, per modificare i geni umani", ha ...

