Gli album più venduti in Italia nel 2018 | il Rock è un grande assente

Top ten deGli album e dei singoli - stravincono gli artisti italiani : Sfera Ebbasta vince la classifica annuale dell'album più venduto del 2018. Rockstar guida la top ten annuale stilata da FIMI/GfK che tiene conto delle vendite del supporto fisico, cd e vinili,, in via ...

Gli album e i singoli certificati ai FIMI Awards del 7 gennaio - dai Maneskin a Mengoni e Fedez : FIMI Awards del 7 gennaio per gli album e i singoli certificati in questa settimana, la prima del nuovo anno, tra quelli del passato e quelli degli ultimi mesi. Tra gli album spicca subito il doppio disco di platino per Il Ballo Della Vita dei Maneskin, che dopo il secondo posto ad X Factor 11 si sono impossessati delle classifiche italiane e sembra non abbiano intenzione di cedere il posto ad altri. Doppio disco di platino anche per ...

La classifica dei singoli e deGli album più venduti nel 2018 : in vetta Sfera Ebbasta e Amore E Capoeira : Come ogni inizio anno, è arrivato il momento di fare il resoconto di quello appena passato ed è per questo che la federazione FIMI ha rilasciato i dati relativi ai singoli, ai vinili, alle compilation e agli album più venduti nel 2018. Qual è, quindi, la musica più acquistata legalmente durante l’ultimo anno? Al primo posto tra gli album più venduti nel 2018 c’è Sfera Ebbasta con il suo progetto Rockstar che ha raggiunto il multiplatino ...

La musica che ascolteremo nel 2019 : Gli album in uscita - : In attesa che il Festival di Sanremo con i suoi 24 artisti in gara arrivi a monopolizzare per settimane l'attenzione del pubblico, vediamo che cosa ci riserva il mondo del pop . I punti fermi sono pochi: le case discografiche devono ancora svelare ufficialmente le loro carte per l'anno nuovo. Ma qualche idea, basata sulle indiscrezioni ricorrenti degli addetti ...

Gli album italiani e stranieri più attesi del 2019 : In ambito rap, molto attesi i nuovi album di Ghali , ricco di ospiti importanti, di Mondo Marcio , che ha rilasciato i singoli Vida Loca e Rap God , e di Franco126 , il cui primo disco solista, ...

Gli Arctic Monkeys pubblicano i video del backstage dell’album Tranquility Base Hotel & Casino : Il nuovo anno degli Arctic Monkeys è iniziato con un regalo per i fan, che sull'account Twitter dedicato alle news hanno scoperto tre video presi dal backstage dell'album "Tranquility Base Hotel & Casino", l'ultima opera in studio che la band di High Green ha rilasciato l'11 maggio 2018. Alex Turner e compagni non sono nuovi alle sorprese, visto che negli ultimi giorni di novembre avevano pubblicato il singolo in formato 45 giri della title ...

Da David Byrne a Prince - i 15 miGliori album dell anno perché 10 erano pochi : Che la musica di oggi non abbia un centro lo abbiamo detto spesso e il 2018 non ha cambiato questa tendenza. Certo si dovrebbe dire che la trap è il fenomeno planetario più forte, ma anche questo non ...

Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 - Gli auguri di buon anno della rocker che porterà i fan in studio : Conclusa l'esperienza di Amore Gigante, portata nei palazzetti e nei teatri all'aperto per un intero anno, un Nuovo album di Gianna Nannini si prepara a debuttare nel 2019. La rocker senese è da tempo a lavoro su musica inedita, come dimostrano le tante foto e clip apparse sui suoi canali social negli ultimi mesi che la ritraggono in studio insieme a colleghi musicisti in cerca di ispirazione per il Nuovo lavoro. E per concludere l'anno, ...

Al via con Amore dopo amore la raccolta di album di Renato Zero con inediti mai incisi : tutti i dettaGli : La raccolta di album di Renato Zero si avvia con il rilascio di amore dopo amore, disco iconico con il quale ha ottenuto la certificazione diamante e rilasciato nell'ormai lontano 1998. Nell'antologia che parte dal 28 dicembre sono compresi anche alcuni inediti mai incisi e inseriti nelle compilation che concludono l'opera e che arriveranno sul mercato tra luglio e agosto 2019. Si delineano quindi i primi dettagli su quella che sarà ...

Musica 2019 - tutti Gli album in uscita a gennaio : Anno nuovo, Musica nuova: come ogni mese, il venerdì è il giorno delle uscite discografiche. Per gennaio 2019, la selezione degli album in uscita si concentra nella seconda parte del mese, ma con dischi molto interessanti. Tra gli artisti internazionali, arriva il nuovo lavoro di Santana, che dopo anni di silenzio rilascia un nuovo EP di 5 tracce ispirate alla visione del dipinto Mona Lisa al Louvre. Poi ci sono i Backstreet Boys, che ...

Beyoncé : sono stati pubblicati online deGli album non autorizzati : E non è l'unica! The post Beyoncé: sono stati pubblicati online degli album non autorizzati appeared first on News Mtv Italia.

Rihanna : Gli ultimi aggiornamenti sul nuovo album ti renderanno molto felice : Yessa The post Rihanna: gli ultimi aggiornamenti sul nuovo album ti renderanno molto felice appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez - Madonna - Lady Gaga e molti altri : ecco Gli artisti che pubblicheranno un album nel 2019 : La lista è lunga! The post Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga e molti altri: ecco gli artisti che pubblicheranno un album nel 2019 appeared first on News Mtv Italia.

'Senza paracadute' - esce il nuovo album di Giovanna D'Angi : tra Gli autori dei brani anche l'avvocato Dacquì : Il nuovo progetto sarà presentato anche dal vivo con diversi eventi in Italia a cura della società Riolo Spettacoli. Loading the player... Caltanissetta, il Movi raccoglie giocattoli in buono stato ...