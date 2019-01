Giù potere d' acquisto famiglie Modesto il miglioramento del deficit PIL

La voce della Politica Rospi - M5S - : 'Il Pd e la giunta lucana vogliono sostituirsi al potere giudiziario' : assurdo quanto sta accadendo in Basilicata, tutta la giunta Regionale e il Pd protestano contro una decisione presa dalla magistratura in totale autonomia. Ennesimo avvilente tentativo di sostituirsi ...

Fidesz orbanizza anche il potere giudiziario ungherese : Roma. Dopo l’espulsione dell’Università fondata da Soros, dopo la legge per portare tutti media sotto un’unica fondazione, la Central european Press and Media Foundation che appartiene a un amico di Orbán, dopo aver reso per legge illegali le ong che aiutavano i migranti, il governo ungherese accogl

Potere e giustizia in conflitto sui migranti : La legge si applica, non si interpreta: era una leggenda del bel tempo antico, buona per legittimare le decisioni di una magistratura che operava come un corpo chiuso, collocato nell'orbita del Potere e ad esso omogeneo.Con l'avvento della democrazia costituzionale, la magistratura (almeno in gran parte) ha cominciato una lunga marcia verso una reale indipendenza, capace di affrancarla dalla falsa neutralità del passato. Di qui il ...