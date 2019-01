Giovanni muore in ospedale | la madre poche ore dopo a casa “Non voleva lasciarlo solo”

Napoli : Giovanni muore a 23 anni - si era recato in ospedale per un forte dolore all'addome : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Arzano, luogo del quale era originario il ventitreenne, Giovanni Petecca. Il ragazzo, infatti, è deceduto per cause che sono ancora in corso di accertamento presso l'ospedale Cardarelli della città partenopea, dopo che era stato ricoverato in quanto lamentava dei ...

Ex agente della scorta di Giovanni Falcone muore nell'incendio di casa sua : È morto soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l'appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz, ex poliziotto e ex membro della scorta di Falcone, se ne è andato così ieri sera, poco dopo le 23. A dare l'allarme è stata una vicina che ha sentito prima l'odore acre del fumo che poi ha visto uscire da sotto la porta dell'appartamento di Cucovaz. I vigili del ...

San Giovanni Rotondo - incendio in un appartamento : muore 26enne disabile. Era solo in casa : La vittima era affetta da autismo. Si indaga su cosa abbia causato l'incendio che ha interessato l'intero appartamento nel centro storico del comune del Foggiano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove è morto dopo poco