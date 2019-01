Giovane saudita ribelle si sottrae al rimpatrio forzato

Thailandia - Giovane saudita fugge dalla famiglia e twitta dall’aeroporto : “Sono sicura al 100% che mi uccideranno” : “Sono sicura al 100% che mi uccideranno, non appena uscirò dal carcere saudita”, “la mia famiglia è severa e mi ha chiusa in una stanza per sei mesi solo perché mi sono tagliata i capelli”. Così Rahaf Mohammed M Alqunun, la 18enne saudita che è fuggita dalla famiglia ed è trattenuta all’aeroporto di Bangkok, bloccata mentre tentava di raggiungere l’Australia. “Mi hanno preso il passaporto”, ha raccontato, ...