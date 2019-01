Gilet gialli tra innovazione e conservazione

Gilet gialli a rischio strappo. È Bernard Tapie a inquietare il movimento : Il primo passo dei Gilet gialli verso un'organizzazione strutturata fa scricchiolare il movimento, mentre il presidente Emmanuel Macron spera in una loro candidatura alle prossime europee per fratturare il vasto fronte di opposizione che si è formato in questi ultimi mesi.Ieri sera, al termine di una riunione tenutasi a Marsiglia nei locali del quotidiano locale La Provence, un gruppo di Gilet gialli ha annunciato la creazione di un ...

Gilet gialli : campione di boxe francese prende a pugni un gendarme (VIDEO) : Christophe Dettinger, ex campione francese di pugilato della categoria massimi leggeri, ieri ha tenuto testa da solo a un gruppo di gendarmi scagliandosi contro un agente, ricoverato con 15 giorni di prognosi. Il pugile è ora ricercato, ha fatto perdere le sue tracce.Continua a leggere

Brigitte Bardot : Capisco i Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 6 GEN - "Comprendo quello che vivono, la loro rabbia quotidiana": Brigitte Bardot spiega, in un'intervista al quotidiano Midi Libre, perché - come da lei stessa annunciato fin dal mese ...

Gilet gialli - in piazza le donne : ANSA, - PARIGI, 6 GEN - Centinaia di donne in Gilet giallo si sono riunite per la prima volta oggi in diverse città francesi, all'indomani dell'8/o appuntamento della violenta protesta sociale, ...

Gilet gialli - anche le donne in piazza : 15.31 donne in marcia contro Macron:è il primo corteo "femminista" dei "Gilet gialli" da Place de la Bastille a Place de la République: due chilometri "per far sapere al presidente che anche noi donne paghiamo la crisi.Lui ci disprezza e noi rispondiamo così". Dopo le manifestazioni e i disordini di ieri, le donne, molte con il berretto frigio color rosso e palloncini gialli, hanno fermato il traffico cantando la Marsigliese. Analoga ...

Gilet gialli - in piazza le donne : ... all'indomani dell'8/o appuntamento della violenta protesta sociale, reclamando tutto il loro malessere per la politica del governo ma sottolineando il carattere pacifico della loro iniziativa. Molte ...

Gilet gialli di nuovo in piazza - è il giorno delle donne. Con loro si schiera Brigitte Bardot : Diverse centinaia di donne del movimento dei Gilet gialli si sono radunate dalle 11 in piazza della Bastiglia a Parigi, cantando la Marsigliese e tenendo palloncini gialli. Il giorno dopo le nuove violenze nel corso delle proteste antigovernative in numerose città, le dimostranti hanno anche circondato la piazza e causato disagi alla circolazione, prima di dirigersi verso piazza della Repubblica."Facendo questa prima manifestazione ...

In Francia tornano i Gilet gialli : assalto con la ruspa al ministero : I gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta della sede di Benjamin Griveaux, portavoce del governo. Griveaux e alcuni suoi collaboratori sono poi stati evacuati dalle forze di sicurezza. Durante la giornata la polizia francese ha usato i lacrimogeni contro un gruppo di gilet gialli che tentava di passare sul ponte pedonale che attraversa la Senna, il “Leopold Sedar Senghor” nei pressi dell’Assemblea nazionale. ...

Parigi - i Gilet gialli sfondano gli uffici di un ministero | Governo : "Attacco alla Repubblica" | Più di cento arresti | Foto : Disordini a Parigi, nei pressi dell'Assemblea nazionale. A Beauvais i dimostranti sono stati fermati dalle forze dell'ordine

Gilet gialli - 34 arresti a parigi : 10.00 Trentaquattro persone sono state arrestate a parigi dopo l'ottavo sabato di proteste dei Gilet Gialli, in una giornata di nuovo segnata dalle violenze e dall'irruzione di una ruspa nel ministero dei Rapporti con il Parlamento. Lo ha precisato una fonte di polizia che non ha invece fornito alcuna cifra sui feriti tra gli agenti e i manifestanti. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Castane,circa 50mila persone sono scese in ...

Francia 'sotto assedio' dei Gilet gialli : ieri 34 arresti e decine di feriti : Trentaquattro persone sono state arrestate a Parigi dopo l'Atto VIII dei gilet gialli in una giornata di nuovo segnata dalle violenze e dall'irruzione di una ruspa nel ministero dei rapporti con il ...

Gilet gialli - Francia nel caos : ruspa sugli uffici del governo : Parigi Guerriglia in tutta la Francia ieri per l'ottava mobilitazione dei Gilet gialli, in aumento rispetto alla settimana precedente: 50 mila. Sempre più agguerriti e infiltrati da casseur vestiti di ...