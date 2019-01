Gilet Gialli | Salvini | Un conto è caro benzina altro sfasciare vetrine

Diego Fusaro - la lezione al piddino Gennaro Migliore : "Le spiego cosa sono i Gilet gialli" : Al fianco dei gilet gialli, senza indugi. gilet gialli che lui chiama "giubbe gialle di Gallia". Si parla di Diego Fusaro, il filosofo marxista convertito al governo gialloverde, il quale a L'aria che tira su La7 si spende nell'elogio della protesta transalpina. "Onore alla giubbe gialle di Gallia i

Gilet Gialli - un etilometro per Di Maio? : Che cosa diremmo noi se Emmanuel Macron si schierasse a fianco dei manifestanti che riempiono le piazze italiane (e magari pestano a sangue la polizia)? Diremmo, forse, che all’Eliseo per Capodanno hanno alzato troppo il gomito con lo champagne. Diremmo che è l’ennesima prova dell’arroganza dei francesi che si permettono di infilare il becco nei nostri affari. Invece ecco che stamattina compare un post di Luigi Di Maio che, en ...

Matteo Renzi : “I Gilet Gialli usano violenza e Di Maio gli assicura il suo sostegno” : Matteo Renzi va all'attacco del governo e del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nella sua ultima e-news. L'ex presidente del Consiglio critica aspramente la decisione di Di Maio di sostenere il movimento dei gilet gialli francesi: "assicura il proprio sostegno ai ‘gilet gialli’ proprio nel momento in cui questi usano violenza sui palazzi delle istituzioni e contro i poliziotti".Continua a leggere

Di Maio-Salvini - scatta il derby dei Gilet gialli : Giocano a rubabandiera Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a ruba-giilet , giallo, . La gara è a chi dei due tifa di più per la piazza francese in rivolta , anche violenta, contro Macron. Per ora ...

"Non mollate!" : Di Maio corteggia i Gilet Gialli (e fa un'offerta ai francesi) : Il vicepremier scrive una lettera aperta al movimento francese e mette a disposizione la piattaforma Rousseau: "Avete lo...

Di Maio ai Gilet Gialli francesi : 'Non mollate i 5 stelle vi sostengono' : Il vice premier Luigi Di Maio e i 5 stelle si schierano con i gilet gialli francesi. 'gilet gialli, non mollate!', è l'incipit di un post di Di Maio sul Blog delle stelle. 'Il MoVimento 5 stelle è ...

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai Gilet Gialli : 'Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau' : ' gilet gialli , non mollate!'. A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog ...

Gilet Gialli sbarcano in politica : nasce Les Emergents e a guidarlo l'ex portavoce dell'ala moderata : ' Gilet gialli, non mollate! Dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi': ...

I Gilet Gialli diventano partito - Mouraud lancia “Gli Emergenti”. E Salvini e Di Maio strizzano occhio alla leader : La leader moderata dei 'Gilet Gialli', Jacline Mouraud, tra i fondatori del movimento di protesta, porta la sua battaglia in politica con la creazione di un partito battezzato 'Gli Emergenti'. In base alle prime anticipazioni puntare ad "una grande riforma del fisco" e rimettere "le tematiche sociali sul tavolo" saranno al centro della battaglia della formazione politica, 51 anni, mamma lavoratrice di tre figli, uno dei volti piu' noti e ...

Di Maio ai Gilet Gialli francesi : «Non mollate i 5 stelle vi sostengono» : Il vice premier Luigi Di Maio e i 5 stelle si schierano con i gilet gialli francesi. «gilet gialli, non mollate!», è l'incipit di un post di Di Maio sul Blog delle stelle....

Di Maio si schiera con i Gilet Gialli : 'Non mollate' : In post apparso sul blog del Movimento 5 Stelle il Vicepremier Di Maio si è schierato dalla parte dei Gilet Gialli, affermando che la loro protesta è animata dagli stessi principi del suo partito. Ha inoltre offerto la disponibilità di alcune funzioni della piattaforma Rousseau nel caso il movimento francese di protesta fosse interessato a utilizzarla. Ha quindi concluso con un attacco diretto nei confronti del ministro dell'interno francese ...

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai Gilet Gialli : "Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau" : "gilet gialli, non mollate!". A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi

Brigitte Bardot sta con i Gilet Gialli : "Capisco la loro rabbia. Macron? Non convincente" : "Comprendo quello che vivono, la loro rabbia quotidiana": Brigitte Bardot spiega, in un'intervista al quotidiano Midi Libre, perché - come da lei stessa annunciato fin dal mese di novembre - è dalla parte dei gilet gialli e della loro protesta.L'ex attrice, animalista convinta e simpatizzante di estrema destra, aggiunge: "Quando vedo i milioni usati per cose di un'incredibile futilità, quando vedo i viaggi dei politici in ...

Gilet Gialli - Salvini : sostegno a chi protesta ma condanna violenza : "sostegno ai cittadini perbene che protestano contro un presidente che governa contro il suo popolo ma assoluta, ferma e totale condanna di ogni episodio di violenza che non serve a nessuno". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una nota.