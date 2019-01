Forza Nuova e Avanguardia Nazionale attaccano due giornalisti

Acca Larentia - “2 giornalisti de l’Espresso aggrediti durante cerimonia da esponenti di Avanguardia Nazionale e Forza Nuova” : Schiaffi, calci, minacce, schede di memoria e documenti sequestrati: due giornalisti de l’Espresso che stavano seguendo la commemorazione dei morti di Acca Larentia sono stati aggrediti da alcuni esponenti neofascisti di Avanguardia Nazionale, Forza Nuova e Fiamme Nere che si erano radunati al Verano per ricordati i militanti del Fronte della gioventù uccisi il 7 gennaio 1978. Il settimanale ricostruisce quanto Accaduto nel pomeriggio al ...

Gay - Forza Nuova contro il sindaco Pizzarotti : 'La tua è omofollia' : ... Enrico Solmi: 'Due uomini e due donne che vivono assieme come marito e moglie non sono famiglia, anche se mettono al mondo dei figli, direttamente o indirettamente. Anche se viene ratificata da una ...

"Omofollia" : striscione di Forza Nuova sotto casa di Pizzarotti : "Mamma e papà. Il resto è omofollia". Recita così lo striscione appeso dai militanti di Forza Nuova sotto casa del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che ha risposto al partito di estrema destra su ...

Parma - blitz di Forza Nuova contro il sindaco Pizzarotti : “Mamma e papà. Il resto Omofollia” : Uno striscione affisso sotto casa del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, e il provvedimento con il quale sono stati riconosciuti all'anagrafe quattro bambini nati all’interno di coppie omogenitoriali. L'ira del primo cittadino: "Forza Nuova di 'forte' ha solo il nome, per il resto è debole nei contenuti e composta da xenofobi".Continua a leggere

Parma - Forza Nuova contro Pizzarotti sul riconoscimento di bambini nati all'interno di coppie omogenitoriali : "Mamma e papà, il resto è omofollia". Queste le parole su uno striscione firmato da Forza Nuova e apparso nella notte vicino a casa del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che il 21 dicembre ha sottoscritto quattro atti di riconoscimento di bambini nati all'interno di coppie omogenitoriali."Chiamano 'omofollia' i diritti di quattro bambini ai quali ho sottoscritto l'atto di riconoscimento di genitori dello stesso sesso. Il ...

Manifestazioni sotto l'albero di Natale - passo indietro di Forza Nuova : La segreteria provinciale di Forza Nuova ha comunicato che sabato non ci sarà nessuna adunata in risposta alla manifestazione organizzata dal Bocciodromo in piazza Matteotti che invece non ha raccolto ...

Bologna - Forza Nuova in piazza dopo bomba alla sede. Gli abitanti : “Non sapevamo nemmeno ci fosse una sede” : Sabato mattina alcune decine di militanti di Forza Nuova sono scesi in strada a Bologna per manifestare dopo l’esplosione di un ordigno davanti alla sede del quartiere Borgo Panigale, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre scorso. E proprio lì davanti si è concluso il corteo, che ha sfilato tra i residenti molti dei quali ignari sia dell’attentato sia dell’esistenza della sede del movimento di estrema destra. Tra i manifestanti anche ...

Bologna - ordigno esplode davanti a sede di Forza Nuova. “Risposta forte e decisa” : Era un contenitore in latta riempito di polvere pirica l’ordigno artigianale che è esploso la scorsa notte, qualche minuto prima delle 3.30, davanti alla serranda di un circolo in via Biancolelli, a Bologna, nel periferico quartiere di Borgo Panigale. Un locale senza insegna né altre indicazioni, ma che gli attentatori sapevano ospitare una sede del movimento di destra Forza Nuova, come conferma una sorta di rivendicazione di natura ...

Bologna - bomba nella sede di Forza Nuova : Un ordigno artigianale è esploso davanti alla sede di Borgo Panigale di Forza Nuova, organizzazione di estrema destra.Continua a leggere

Roma - blitz di Forza Nuova contro la sede nazionale dell'Anpi : Affisso sul cancello della sede uno striscione con la scritta "Assediare i nemici dell'Italia" e lanciati alcuni fumogeni