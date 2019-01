Follia al casello autostradale | utente aggredisce apparecchiature con motosega

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L'Aquila - L'apparecchiatura automatica gli trattiene la card, questo ha scatenato tutta la rabbia di unaldell'Aquila Ovest che si è scagliato contro l'apparecchio con una. Protagonista, un automobilista che è andato su tutte le furie alperché la macchina per il pagamento gli aveva "ritirato" il bancomat. L'uomo è sceso dall'auto, ha prima litigato con l'addetto ale poi ha tirato fuori lacon la quale ha cercato di distruggere, senza successo, la biglietteria. Il casellante, sentendosi in pericolo, è fuggito, poi ha chiamato la polizia. Gli agenti sono quindi arrivati e poco dopo sono riusciti a rintracciare l'automobilista. Che ora è probabile che venga denunciato per danneggiamenti. leggi tutto