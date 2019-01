Fisco | via a saldo e stralcio cartelle | ecco cosa fare per aderire

Fisco : arriva il modulo - al via 'saldo e stralcio' : Parte il 'saldo e stralcio' . L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo della domanda di adesione alla sanatoria. La norma, contenuta nella Legge di ...

Fisco - al via le domande per il saldo e stralcio delle cartelle. Serve Isee sotto i 20mila euro e si paga tra 16 e 35% : Parte il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i contribuenti in “comprovata difficoltà economica“, previsto dalla legge di Bilancio. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato il modulo della domanda di adesione alla sanatoria, che va presentata entro il 30 aprile. La norma consente di mettersi in regola pagando tra il 16 e il 35% delle cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi, senza sanzioni e ...

Fisco - al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle : Al via l'operazione 'saldo e stralcio' delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella legge di bilancio 2019 che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo ...

Dl Fisco : via libera della Camera con 272 sì - è legge : Con 272 voti favorevoli, 143 voti contrari e 3 astenuti, l'Aula di Montecitorio approva il decreto fiscale. Già licenziato dal Senato e approvato da Montecitorio senza modifiche, il provvedimento diventa legge.

Dl Fisco - via libera da Camera. E' legge : 18.26 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto fiscale. Il provvedimento è stato approvato con 272 voti a favore, 143 contrari e tre astenuti.Il Dl è ora diventato legge. In precedenza sì dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul Dl fiscale. I voti favorevoli sono stati 310, i contrari 228, gli astenuti 4.

Dl Fisco - via libera del Senato : in allarme il Terzo settore per un emendamento sulle detrazioni delle donazioni : Garanzie che però non hanno tranquillizzato il mondo degli enti non commerciali. Terzo settore, fondi inutilizzati a Btp - Obbligo per le banche di "girare" le somme non spese a fini sociali raccolte ...

Dl Fisco - via libera del Senato con 147 sì : testo torna alla Camera : Via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla Manovra. I sì sono stati 147, 104 i no e 6 gli astenuti. Il testo torna ora in seconda lettura alla Camera. Tra le principali novità in arrivo, ...

Dl Fisco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Dl Fisco - via a dichiarazioni di voto : 17.20 Sono terminate nell'Aula del Senato le votazioni degli emendamenti al Decreto fiscale. Sono ora cominciate le dichiarzioni di voto prima del voto finale dell'Assemblea di Palazzo Madama. Il Dl passerà poi all'esame della Camera.

Dl Fisco - al via esame Aula Senato : 10.09 Al via in Aula al Senato l'esame del decreto fiscale collegato alla Manovra, prima della discussione generale.Il voto è atteso in giornata, poi il testo sarà alla Camera per la seconda lettura La commissione Finanze ha concluso ieri sera il voto degli emendamenti al decreto,che si è trasformato in un 'omnibus': dalle sanatorie fiscali al bonus bebè,dalla nuova tassa sui'money transfer' agli incentivi per l'aggregazione delle reti di Tim ...

Dl Fisco - via oggi al Senato al decreto Omnibus : dentro anche lo “scudo antispread” per le piccole banche : Si chiama Omnibus ed è il maxi emendamento che sostituisce il decreto fiscale. A dare il suo via libera è stato nella serata di lunedì 26 novembre la commissione Finanze del Senato. Il dl Fisco arriva quindi stamattina in aula a Palazzo Madama. Il testo, oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, introduce anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l’aggregazione delle reti Tlc di Tim e Open ...

Lipe liquidazioni Iva omesse - controlli del Fisco al via : ecco regole e novità : Scattano i controlli del Fisco per le comunicazioni liquidazioni Iva, Lipe, omesse. È la stessa Agenzia delle entrate a comunicarlo, con il Provvedimento 314644 del 23 Novembre 2018, che mette nero su bianco le modalità operative di invio comunicazioni ai contribuenti che non hanno presentato le Lipe (comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva), anche se in presenza di fatture da loro emesse indicate negli spesometri di soggetti loro ...

Dl Fisco - stop al condono e via a sanatoria per errori formali : arriva l’emendamento omnibus. Rinnovato il bonus bebè : Via il condono e al suo posto la sanatoria degli errori formali. Ma anche tassa dell’1,5% sui Money Transfer, il fondo per le calamità, la detassazione per le sigarette elettroniche, il rinnovo del bonus bebè e le misure per Campione d’Italia dopo il fallimento del casinò. Sono i sei capitoli contenuti nell’emendamento ‘omnibus‘ al decreto fiscale messo a punto da maggioranza e governo depositato in commissione Finanze del Senato. Il ...