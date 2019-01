Fiorentina | sfida alla Sampdoria per un portiere brasiliano

Fiorentina - sfida al Genoa per un centrocampista polacco : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Fiorentina continua a tenere sotto osservazione Szymon Zurkowski , centrocampista polacco classe '97 del Gornik Zabre. Sul giocatore, è vivo anche l'interesse del Genoa.

Fiorentina - sfida alla Sampdoria per Destro : Mattia Destro è pronto a lasciare il Bologna . Secondo La Gazzetta dello Sport , sull'attaccante di Ascoli Piceno - in scadenza a giugno 2020 - è seguito con interesse da Sampdoria e Fiorentina , che potrebbero affondare il colpo già a gennaio.

Genoa-Fiorentina - la sfida al Ferraris : Sconfitto a Cagliari, il Grifone cerca riscatto contro una Fiorentina anch’essa ferita, dopo lo scivolone casalingo con il Parma a Santo Stefano

Fiorentina - sfida a Lazio e Atalanta per un centrocampista : La Fiorentina ha messo gli occhi su Christian Fassnacht . Lo scrive sport.ch , con la Viola che se la dovrà vedere con Lazio e Atalanta, altri club interessati al centrocampista dello Young Boys .

Il Milan sfida la Fiorentina a San Siro : dove vedere la gara in Tv : Si respira aria d'Europa a San Siro nella sfida tra Milan e Fiorentina: si attende una prova di carattere da Higuain L'articolo Il Milan sfida la Fiorentina a San Siro: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Fiorentina - tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di San Siro : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD, canale 201, e su Sky Sport HD, canale 251,. Quali sono i precedenti tra le due squadre? quello in calendario sabato pomeriggio sarà l'incrocio numero 157 tra ...

Napoli - doppia sfida allo Zurigo tra Fiorentina e Torino : San Valentino in Svizzera Il Napoli giocherà in Europa League contro lo Zurigo, andata il 14 febbraio in Svizzera e ritorno sette giorni dopo al San Paolo. Per gli azzurri, il doppio confronto europeo a cavallo tra le sfide contro Fiorentina (al Franchi) e Torino (al San Paolo). Dopo il match di ritorno al San Paolo contro lo Zurigo, il Napoli è atteso dalla trasferta a Parma, nel week-end di domenica 4 febbraio. L'articolo Napoli, doppia sfida ...

Fiorentina-Juventus 3-0 - cosa ci ha detto la sfida del Franchi : FIORENTINA JUVENTUS 3-0, LA STORIA NON CAMBIA- Più che lasciato la gara tra Fiorentina e Juventus ci ha confermato quanto detto fin qui da questo campionato. La Juventus è la più forte e, anche se non gioca al massimo, alla fine di riffa o di raffa riesce sempre (o quasi) a spuntarla. La gara di […] L'articolo Fiorentina-Juventus 3-0, cosa ci ha detto la sfida del Franchi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Juventus - la probabile formazione per la sfida con la Fiorentina : TORINO - Ecco la probabile formazione di Allegri per la sfida del Franchi contro Fiorentina. Il modulo è il 4-3-1-2. Szczesny Juve, i convocati Allegri: «Dybala tuttocampista» 1 di 11 Successiva Tutte ...

Fiorentina - Pioli sfida la Juve 'Non esistono imbattibili' : FIRENZE - Il Franchi viaggia verso il tutto esaurito, i biglietti ormai sono quasi introvabili. E' la gara più attesa, quella che scalda i cuori dei tifosi e accende i sogni di chi da sempre, nella ...

Var Group diventa Exclusive Digital Partner sul progetto di Digital Transformation e affiancherà il Club per 4 stagioni a partire dalla sfida Fiorentina-Juventus : A partire dalla gara con la Juventus il brand Var Group sarà presente sul materiale che i calciatori e lo staff tecnico della Fiorentina utilizzeranno durante tutti gli allenamenti e nella fase di riscaldamento in occasione delle gare ufficiali. Var Group sarà inoltre visibile col suo logo anche sul bordo campo del Centro Sportivo e sui LED dello stadio Artemio Franchi, oltre a essere protagonista di attivazioni innovative sui canali ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Fiorentina-Roma 1-0 La Diretta Veretout sblocca la sfida su rigore : Fiorentina e Roma, appaiate in classifica a 15 punti, si affrontano questo pomeriggio al Franchi nella sfida delle ore 18 valevole per l'11esima giornata di Serie A: i viola, mai vittoriosi nelle...