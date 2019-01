FI | stipendi parlamentari legati al reddito dichiarato prima dell' elezione

Salvini : il taglio degli stipendi dei parlamentari è "sacrosanto" : Il aglio degli stipendi dei parlamentari messo in agenda da M5s è "sacrosanto", ha detto Matteo Salvini al Tg3. "Non ci fermiamo, non possiamo fermarci. Avanti con il taglio dell'ennesimo privilegio", aveva scritto in mattinata su Facebook Francesco D'Uva, capogruppo M5s alla Camera. "Grazie alla tenacia di Luigi Di Maio e all'impegno di tutti i portavoce stiamo portando avanti ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

Perché la Lega non vuole il taglio degli stipendi dei parlamentari (sì - c’entrano i 49 milioni) : La Lega fa le barricate davanti alla possibilità di impostare un taglio alle indennità di deputati e senatori, che il Movimento 5 Stelle indica come obiettivo centrale per il 2019. Dietro alle frasi di circostanza, del tipo "non è nel contratto di governo", si nascondono ragioni più profonde. E sì, c'entrano anche i 49 milioni di euro.Continua a leggere

M5S e Lega ora litigano anche sugli stipendi dei parlamentari : La vecchia politica che ci teneva tanto a guadagnare tanti soldi non ha saputo dare risposte ai cittadini. Non credo che qualcuno possa dire che noi del M5S lavoriamo male perché guadagniamo di meno. ...

Taglio stipendi parlamentari - Borghi - Lega - frena : "Non c'è nel contratto" : Noi del M5S l'abbiamo già fatto, ora però vogliamo farlo per legge per tutti, per restituire fiducia ai cittadini nelle istituzioni e dimostrare che si può fare politica in modo sano e non per ...

Taglio stipendi parlamentari - il leghista Borghi è contrario : “Nel contratto non c’è perché non eravamo d’accordo con M5s” : Il Taglio degli stipendi dei parlamentari? Secondo Claudio Borghi nel contratto di governo non c’è. “Io c’ero quando si scriveva. E in quel contratto tra Lega e M5S, il Taglio degli stipendi dei parlamentari semplicemente non c’è”, assicura il deputato della Lega in un’intervista a Repubblica. Dichiarazioni che danno sostanza alla frenata di Matteo Salvini sul Taglio delle paghe agli onorevoli, annunciato a ...

Claudio Borghi : "Taglio stipendi parlamentari non è nel Contratto. In politica servono i migliori - non gli scappati di casa" : Alla Lega non piace l'urgenza con cui i 5 Stelle si stanno muovendo per una legge che tagli gli stipendi dei parlamentari. Matteo Salvini considera il provvedimento non prioritario, alcuni esponenti del Carroccio sono contrari. Come Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera, che in un'intervista alla Repubblica frena l'ottimismo degli alleati pentastellati:"Io c'ero quando si scriveva il contratto di governo. E in quel ...

Acqua pubblica e tagli agli stipendi dei parlamentari - l'M5s lancia la campagna d'inverno : taglio degli stipendi dei parlamentari e Acqua pubblica. Sono queste le due priorità legislative del Movimento 5 stelle per avviare il 2019 come spiega in un'intervista all'Agi il capogruppo alla Camera, Francesco D'Uva. Che si sofferma anche sul caso delle recenti espulsioni, e sulla tenuta della coalizione di governo. Quali sono le priorità legislative del M5s per il 2019? Sono in sintonia con quelle della Lega? ...

Taglio stipendi parlamentari - Taverna risponde a Salvini : “Non c’è niente di più concreto” : “Non c’è nulla di più concreto che tagliare spese superflue e utilizzare i milioni di euro risparmiati per le vere esigenze dei cittadini. Concreto come una fetta di pane e nutella!”. Il post su Facebook è del vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) ed è a tutti gli effetti una risposta alla frenata di Matteo Salvini sul tema del Taglio agli stipendi dei parlamentari, annunciato dalla coppia Di Maio-Di Battista nel ...