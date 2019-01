Un giornalista e un fotografo dell’Espresso sono stati aggrediti durante una maniFestazione neofascista a Roma : La rivista l’Espresso ha denunciato che un suo giornalista e un suo fotografo, Federico Marconi e Paolo Marchetti, sono stati aggrediti durante una manifestazione neofascista al cimitero del Verano di Roma. Marconi e Marchetti stavano seguendo una manifestazione dei movimenti

Festa del Tricolore - il discorso del presidente della Provincia Zanni : Contrariamente mosse invece dallo studio, dalla conoscenza, dalla contributo della filosofia e soprattutto della scienza che insieme ai principi di tolleranza, uguaglianza e libertà rappresentavano ...

Primi concreti risultati della maniFestazione dei gilet arancioni : “I parlamentari della Lega hanno depositato, dopo la nostra manifestazione, l’emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla manifestazione”. È questo il primo concreto risultato del presidio dei gilet arancioni ...

Tennis - ATP Cup 2020 : svelati i dettagli della maniFestazione. In Australia si sfideranno 24 nazioni : Dal 3 al 12 gennaio 2020 si svolgerà in Australia la prima edizione della ATP Cup, il nuovo torneo a squadre che darà il via alla stagione Tennistica. Gli organizzatori hanno svelato oggi i dettagli della manifestazione, con gli incontri principali che si giocheranno a Sydney, mentre le gare dei gironi si terranno a Brisbane ed Adelaide. Si tratta di una Coppa del Mondo per nazioni, che torna attiva dopo otto anni, visto che il precedente torneo ...

Giorgia Meloni - la bordata contro Roberto Fico sulla Festa del Tricolore : 'Fa propaganda pro-migranti' : Duro attacco da parte di Giorgia Meloni al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo le dichiarazioni del grillino sulla Festa del Tricolore che ricorre il 7 gennaio. L'esponente dell'ala più ...

Festa del Tricolore - il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi al teatro Ariosto : La diversità ha reso possibile la contaminazione culturale e l'espressione creativa nell'imprenditoria, nella scienza, nell'arte, nella musica, nel diritto. Questo è stata l'Europa, una comunità di ...

Pitti Immagine - Emesso un francobollo dedicato ai 30 anni della maniFestazione : ... uno dei designer italiani tra i più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo e una mostra, 'The Fashion Mailbox', sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con il mondo dei francobolli. L'...

Vanno alla Festa e scompaiono la notte della Befana - ragazzine di 15 e 16 anni ritrovate : Le due adolescenti erano uscite insieme per andare a un festa che si teneva nella serata di sabato. Al termine della serata però sono sparite nel nulla e nessuno dei familiari è più riuscito a mettersi in contatto con loro. Le famiglie sono preoccupate e, dopo aver denunciato la loro scomparsa ai carabinieri, hanno chiesto aiuto sui social per rintracciarle.Continua a leggere

Football Club Frascati - un successo la Festa dell’Epifania dedicato a Primi calci e Piccoli Amici : Roma – Un bell’evento per una società che sta facendo passi da giganti sui giovani (e giovanissimi) calciatori. Il Football Club Frascati ha celebrato la sua festa dell’Epifania nella giornata di ieri organizzando una manifestazione dedicata ai Primi calci (nati nel 2011) e ai Piccoli Amici (2012-13) che ha riscosso un notevole successo. «Siamo molto contenti di come sono andate le cose – spiega il responsabile della Scuola calcio Lorenzo ...

Festa del Tricolore : la storia della bandiera italiana - : Nato a Reggio Emilia, in origine fu lo stendardo della Repubblica Cispadana, per poi ospitare lo stemma dei Savoia e infine convertirsi nella bandiera italiana nel giugno 1946 con un decreto del ...