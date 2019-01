Ferrari | ecco il ribaltone | via Arrivabene | ecco il nuovo team principal

Clamoroso licenziamento in casa Ferrari - cacciato Maurizio Arrivabene : ecco chi lo sostituirà : A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione, i vertici della Ferrari hanno deciso di licenziare Arrivabene sostituendolo con Mattia Binotto Clamoroso colpo di scena in casa Ferrari, finisce l’avventura di Maurizio Arrivabene alla guida della Gestione Sportiva. Il contratto del team principal non verrà rinnovato, dunque dopo quattro stagioni la sua permanenza a Maranello è giunta ai titoli di coda. LaPresse/Photo4 Il suo ...

Ferrari Portofino : ecco come potrebbe essere la variante track-day [FOTO] : La spider della Casa del Cavallino Rampante abbraccia un kit estetico molto aggressivo immaginato dal designer Aksyonov Nikita La Ferrari Portofino e una Gran Turismo convertibile dotata di tetto in metallo apribile elettricamente, inoltre si presenta per prezzo e prestazioni come il modello entry-level della Casa del Cavallino rampante. Le doti della Portofino sono state recentemente enfatizzate dal designer Aksyonov Nikita che ha ...

F1 - la rivelazione di Arrivabene : “la nuova Ferrari l’ho vista - ecco quando la presenteremo” : In occasione della serata di Caschi d’Oro e Volanti ACI 2018, il team principal della Ferrari ha svelato la data di presentazione della monoposto 2019 C’è la data di presentazione della nuova Ferrari, a svelarla è Maurizio Arrivabene in occasione della serata di Caschi d’Oro e Volanti ACI 2018. Il team principal della scuderia di Maranello ha reso noto che i veli sulla nuova monoposto del Cavallino saranno alzati il ...

F1 - le scuderie mettono mano al portafoglio : ecco quanto pagherà la Ferrari per iscriversi al prossimo Mondiale : La Federazione Internazionale ha definito l’ammontare della tassa (diversa per tutti) che ogni team dovrà pagare per iscriversi al prossimo Mondiale di F1 E’ già tempo di pensare alla prossima stagione per i team di Formula 1, costretti in questi giorni a mettere mano al portafoglio per iscriversi al Mondiale 2019. Photo4/LaPresse La Federazione Internazionale infatti calcola la tassa che ogni scuderia deve pagare per poter ...

F1 - ecco l'elenco degli iscritti : la Ferrari cambia "nome" : ... 44,, Valtteri Bottas, 77, Scuderia Ferrari Mission Winnow: Sebastian Vettel, 5,, Charles Leclerc, 16, Aston Martin Red Bull Racing: Pierre Gasly, 10,, Max Verstappen, 33, Renault Sport Racing ...

Ferrari 812XX : ecco come potrebbe essere l’erede della 599XX Evo : l’erede della vettura track-day 599XX potrebbe avere le forme di questo splendido lavoro firmato da E.Milano Il programma XX è dedicato ai clienti migliori (e più facoltosi) della Casa di Maranello e permette di acquistare e di guidare automobili sviluppate appositamente per la pista (ma che non si possono usare per le competizioni) . L’ultima vettura appartenente a questo programma prende il nome di 599XX Evo, derivata dalla 599 GTB e ...

Charles Leclerc : ecco cosa ha detto Lewis Hamilton a proposito del suo arrivo in Ferrari : Charles Leclerc gareggerà per la Ferrari la prossima stagione dopo aver corso il suo primo campionato del mondo di Formula 1 con la scuderia Alfa Romeo Sauber. La giovane stella si è detta onorata di ...

F1 - la Ferrari si rifà il trucco : ecco come cambia la struttura sportiva in vista del prossimo Mondiale : Jock Clear si occuperà a tempo pieno di Charles Leclerc, lasciano il proprio posto al muretto a Laurent Mekies. Possibile anche un ritorno di Rob Smedley-- In attesa di archiviare il Mondiale 2018, la Ferrari si prepara già alla prossima stagione, ridisegnando la struttura sportiva che dovrà permettere a Vettel e Leclerc di dare la caccia ad entrambi i titoli piloti. Posta la riconferma di Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, i ...

Ferrari F40 : ecco la splendida versione in chiave moderna [FOTO] : Basata sullo schema tecnico de “LaFerrari” questa interpretazione in chiave moderna della F40 porta la firma di Samir Sadikhov Lanciata nell’ormai lontano 1987, la Ferrari F40 viene considerata la prima hypercar dell’epoca moderna, oltre che una vettura ad alte prestazioni capace di offrire una guida sportiva ineguagliabile e caratterizzata da una bellezza senza tempo. Ultimo modello realizzato sotto la guida di Enzo Ferrari, ...

Ferrari 8E8Hyperspeed - ecco come potrebbe essere l’erede della 812 Superfast [FOTO] : Il designer Sang-Hyuk Ahn traccia l’accattivante e futuristico look di una possibile erede dell’attuale top di gamma della Casa di Maranello Anche se la Ferrari 812 Superfast è arrivata sul mercato da soli due anni, la fantasia di alcuni designer si è già scatenata su una possibile erede di questa supercar. Un esempio lampante è il lavoro portato a termine dal designer Sang-Hyuk Ahn, formato al celebre all’Art Center College of Design di ...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

F1 – La Ferrari accorcia sulla Mercedes - sarà bagarre nelle ultime due gare : ecco la nuova classifica Costruttori : E’ sceso a cinquantacinque punti il vantaggio della Mercedes sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori, ecco la nuova classifica Va a Max Verstappen il Gp del Messico: con la sua Red Bull l’olandese ha preceduto le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Nonostante il quarto posto raggiunto con la sua Mercedes, l’inglese Lewis Hamilton conquista con due gare d’anticipo il titolo di campione del ...