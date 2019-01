Ferrari | cosa c’è dietro al siluramento di Maurizio Arrivabene

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 gennaio 2019) di Giulio ScacciaGli addetti ai lavori spesso lo avevano pronosticato subito dopo la morte di Sergio Marchionne e le difficoltà arrivate in estate avevano avvalorato le ipotesi. Oggi il pensiero di molti si è avverato: non è stato rinnovato il contratto ae sarà Team Principal della scuderia Mattia Binotto, artefice negli ultimi anni del recupero tecnico della scuderia di Maranello. Lo ha riportato la Gazzetta dello Sport. La notizia non è ancora stata ufficializzata dallama possiamo darla per certa.I rapporti trae Binotto non sono mai stati dei migliori e, dopo la dipartita di Marchionne, sono divampate forze contrastanti all’interno della, che hanno portato ad emergere le diverse personalità e i modi diversi di gestire e sviluppare la vettura ed il lavoro in pista.aveva avuto la fiducia rinnovata dopo il disastroso ...