Ferrari | chi sarà il nuovo direttore tecnico? Le ipotesi

F1 - Montezemolo ha le idee chiare : “ecco cosa manca alla Ferrari per tornare a vincere” : L’ex presidente della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul lungo digiuno di vittorie della scuderia di Maranello E’ stata una giornata importante quella andata in scena oggi a Maranello, la Ferrari infatti ha ufficializzato l’addio di Maurizio Arrivabene e la promozione a ruolo di team principal di Mattia Binotto. LaPresse/Photo4 Una scelta difficile ma doverosa quella presa dai vertici in rosso, visti i ...

F1 Ferrari - Briatore : «Arrivabene? Giusto cambiare chi non vince» : Lo dice l'ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con Benetton e Renault, in merito al mancato rinnovo di contratto di Maurizio Arrivabene, team principal della Rossa dal novembre 2014 ...

Rivoluzione in Ferrari : via Arrivabene tocca a Binotto - pupillo di Marchionne - : La Rivoluzione della Gestione sportiva dopo le ultime deludenti stagioni. Ora toccherà all'ex tecnico permettere alle Rosse di Vettel e Leclerc di lottare per il titolo fino all'ultima gara -

Ferrari - serviva chiarezza. Il Mondiale non aspetta : Ma il mondo e gli scenari economici cambiano: il futuro di Fca - sempre più legato agli Stati Uniti - è tutto da scrivere. scelte chiare - Maranello ha bisogno di scelte chiare e incisive, anche ...

Mattia Binotto - chi è il nuovo team principal della Ferrari : la mano di Marchionne - il legame privatissimo : Se Mattia Binotto ha potuto scalare tutti i gradini in Ferrari fino a diventare team principale, una buona porzione di merito deve riconoscerla al compianto Sergio Marchionne. L'ingegnere meccanico di 49 anni, fino a ieri direttore tecnico del Cavallino, aveva conquistato l'ex presidente della Ferra

Ma chi comanda alla Ferrari? : [È in arrivo una rivoluzione all'interno della Ferrari. Secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della scuderia. Al suo posto, per la stagione 2019, l'attuale direttore tecnico Mattia Binotto. L'annuncio dell'avvicendamento potrebbe arri

Ferrari - ribaltone clamoroso : fuori Arrivabene - Binotto nuovo team principal nel nome di Sergio Marchionne : L'indiscrezione della Gazzetta dello Sport dovrebbe venire confermata già in giornata da Maranello , dove 'fra i reparti della fabbrica si respirava un'atmosfera di tensione e di incertezza già nelle ...

Clamoroso licenziamento in casa Ferrari - cacciato Maurizio Arrivabene : ecco chi lo sostituirà : A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione, i vertici della Ferrari hanno deciso di licenziare Arrivabene sostituendolo con Mattia Binotto Clamoroso colpo di scena in casa Ferrari, finisce l’avventura di Maurizio Arrivabene alla guida della Gestione Sportiva. Il contratto del team principal non verrà rinnovato, dunque dopo quattro stagioni la sua permanenza a Maranello è giunta ai titoli di coda. LaPresse/Photo4 Il suo ...

F1 – A tutto Wolff - dall’avventura in moto di Hamilton ai cambiamenti in Ferrari : “quando si è diffusa la notizia ho provato a chiamarlo - ma…” : Toto Wolff sincero: il team principal Mercedes tra nuove avventure e importanti cambiamenti Una stagione ricca di soddisfazioni, quella 2018, per la Mercedes. Nonostante qualche momento di difficoltà, il team di Brackley è riuscito a trionfare con un Lewis Hamilton impeccabile. Soddisfatto, ma mai adagiato sugli allori, Toto Wolff è pronto ad una nuova stagione ricca di spettacolo ed emozioni, nonostante qualche critica di troppo: ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...