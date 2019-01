Favismo | che cos’è | perché è così pericoloso e cosa mangiare per evitare reazioni anche

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Ilè un’anomalia genetica imputabile ad alcuni enzimi contenuti nei globuli rossi. Si tratta di una patologia nota fin dall’antichità e definita “malattia delle fave”; chi ne soffre devel’assunzione di fave ed altri alimenti, come piselli e verbena, edi alcuni farmaci e sostanze particolari. Ilindica dunque una grave malattia ereditaria legata al deficit di un’enzima: il glucosio-6-fosfato deidrogenasi. Questo enzima ha un ruolo chiave nel garantire l’omeostasi dei globuli rossi e una sua carenza porta ad una grave forma di anemia, l’anemia emolitica, caratterizzata dalla distruzione degli stessi globuli rossi. L’anemia emolitica, lo ricordiamo, potrebbe manifestarsi non solo in seguito all’assunzione delle sostanze vietate in questa malattia, macome conseguenza di polmonite, epatite virale, malaria e ...