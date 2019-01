blogo

: Fancy Nancy Clancy, su Disney Junior la serie animata che insegna il francese - Varych4 : Fancy Nancy Clancy, su Disney Junior la serie animata che insegna il francese - SerieTvserie : Fancy Nancy Clancy, su Disney Junior la serie animata che insegna il francese - tvblogit : Fancy Nancy Clancy, su Disney Junior la serie animata che insegna il francese -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Imparare ildivertendosi: è l'obiettivo della nuovadi(canale 611 di Sky), in onda da oggi, 7 gennaio 2019, alle 17:00. Un cartone che è tratto dalla collana di libri "" di Jane O'Connor e Robin Preiss Glasser, la più venduta dal New York Times.La protagonista è, una simpatica bambina che ama tutto ciò che è stravagante, dall'abbigliamento alle parole, fino agli accessori.ama tutto ciò di originale che il mondo ha da offrire, e sfrutta la sua fervida immaginazione per creare situazioni con cui giocare e cantare: ogni episodio, infatti, propone al piccolo pubblico un brano differente. La particolarità dellasta nel fatto che tramitevengonote ai bambini delle parole in, introducendoli così alla lingua ed abituandoli alla scoperta di parole straniere.prosegui la ...