F1 | Montezemolo ha le idee chiare | “ecco cosa manca alla Ferrari per tornare a vincere”

sportfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L’ex presidente dellaha espresso il proprio punto di vista sul lungo digiuno di vittorie della scuderia di Maranello E’ stata una giornata importante quella andata in scena oggi a Maranello, lainfatti ha ufficializzato l’addio di Maurizio Arrivabene e la promozione a ruolo di team principal di Mattia Binotto.LaPresse/Photo4Una scelta difficile ma doverosa quella presa dai vertici in rosso, visti i rapporti ormai deterioratisi tra i due protagonisti di questo avvicendamento. Sulla situazione in cui si trova la scuderia di Maranello si è soffermato l’ex presidente, che ha espresso il proprio punto di vista: “serenità, un pochino di sviluppo durante la stagione e un po’ di fortuna. Ci sono annate in cui gira tutto bene. Ricordo il 2012, quando Sebastian Vettel fu veramente fortunato, senza la buona ...